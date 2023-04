Monștrii din apele Prutului, între legendă și adevăr. Peștii uriași care i-au speriat până și pe scafandrii

În județul Botoșani, din nordul extrem al Moldovei, apele Prutului sunt populate cu somni de dimensiuni uriașe care pot ajunge până la trei metri lungime și pot cântări chiar și 150 de kilograme. În jurul acestora s-au țesut numeroase legende pescărești care dau fiori amatorilor.

Pe teritoriul României, râul Prut curge pe o distanță de 742 de kilometri și are un bazin hidrografic de aproape 11.000 de metri pătrați. O bună parte a acestui râu, care reprezintă o graniță naturală cu Ucraina și Republica Moldova, se află pe teritoriul județului Botoșani, în extremitatea nordică a României.

În aceste ape adânci, mai ales în zona lacului de acumulare de la Stânca-Costești, pescarii cu experiență spun că trăiesc adevărați monștri, adică somni de talie mare.

„Au cerut scafandrii cușcă de frica lor”

Somnul este o specie de pește răpitor din familie Siluridae. Există aproape 2.900 de specii de somn și este răspândit pe tot globul. O parte dintre aceștia pot atinge dimensiuni impresionate: o lungime de până la trei metri, adică de două ori cât înălțimea unui bărbat de talie medie și so greutate de până la 150 de kilograme.

Impresionează prin gura de dimensiuni uriașe, dar și prin simțurile lor extrem de dezvoltate. Se hrănesc atât cu hrană vegetală cât și cu cea animală, preferații lor fiind peștii de mici dimensiuni, broaștele sau racii.

Populează din abundență apele Prutului, fiind o adevărată atracție pentru pescari, în nordul județului Botoșani. Dimensiunile lor uriașe i-au transformat în creaturi de legendă atât pentru pescari, cât și pentru localnicii din satele de pe malurile Prutului.

Nea Ilie are 75 de ani și trăiește de-o viață la Ripiceni, o comună de pe malurile Prutului. Spune că în acele ape se află adevărați monștri, ba chiar știe și ceva legende din perioada comunistă.

„Sunt niște animale acolo care-ți dau fiori. Am văzut odată niște pescari au scos un somn și l-au pus pe toată lungimea unei Dacii. Era de la capotă până la portbagaj. Odată, când mergeam cu barca pe Prut, am văzut cum se ridică spinarea unui somn din ăsta la suprafața apei. Am înlemnit. Ne-am dus imediat la mal”, spune săteanul.

Ba chiar, spune un alt sătean, somnii i-ar fi băgat în sperieți și pe scafandrii care lucrau la barajul de la Stânca-Costești, în anii 70. „S-au băgat în apă scafandrii să facă niște lucrări la baraj. Când au ieșit din apă erau speriați și au spus că nu mai intră până nu li se asigură o cușcă. Văzuseră ditamai somnii”, mărturisește un alt localnic din zona Ștefănești.

Monștrii au fost confirmați de specialiști

Deși pescarii vorbesc despre exemplare ce depășesc 2.5 metri și care cântăresc și 140-150 de kilograme, reprezentanții Asociției Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Botoșani spun că, oficial, cei mai mari înregistrați, depășesc într-adevăr doi metri lungime și au peste 90 de kilograme.

„Sunt adevărați monștri pe Prut, dar și pe Siret. Sunt somni de dimensiuni impresionante. Știm asta din fișele de capturi depuse de pescari. Numai anul trecut s-au prins somni de aproximativ 90 de kilograme”, spune Cosmin Humelnicu, președinte AJVPS Botoșani.

Oamenii nu ar trebui să fie totuși îngrijorați de acești răpitori de talie mare, spun reprezentanții AJVPS. „Doar ca o captură ei reprezintă o provocare. Este epuizant fizic și trebuie pricepere pentru scoaterea unui somn de talie mare. Pentru om, acești pești uriași nu sunt un pericol. Nu atacă omul”, mai spune Cosmin Humelnicu.

El adaugă că afectați de acești răpitori uriași pot fi doar bobocii de rață, care sunt o pradă tentantă pentru somni.