Rata pentru casă sau chirie? Ce e mai avantajos

Creșterea accelerată a prețurilor la imobiliare, deprecierea leului și presiunile inflaționiste determină o schimbare de strategie în piața de creditare din România. Într-un context economic dominat de volatilitate și incertitudine, dobânda fixă începe să fie percepută nu doar ca produs bancar, ci ca instrument de protecție financiară pe termen lung.

Scăderea dobânzilor practicate pe piața ipotecară din România a făcut ca rata unui credit imobiliar necesar pentru cumpărarea unui apartament în București să scadă, în premieră pentru ultimii ani, sub valoarea chiriei medii pentru aceeași locuință.

Astfel, rata medie a unui credit ipotecar în valoare de 85.000 de euro (finanțare pe o perioadă de 25 de ani, dobândă fixă de 4,55% pe an) necesar pentru cumpărarea unui apartament mass market cu două camere, cu o valoare de 100.000 de euro, finalizat înainte de anul 2000 în București, a ajuns în luna mai la o valoare de 2.469 de lei, în creștere cu doar 49 de lei față de începutul anului trecut.

În același timp, chiria medie cerută pentru același tip de apartament, mobilat și utilat, a ajuns în luna mai la o valoare de 2.693 de lei (aproximativ 517 euro), cu 9% mai mult comparativ cu rata creditului ipotecar necesar pentru cumpărarea aceluiași apartament. Nivelul actual al chiriei medii este și cu 7% mai ridicat comparativ cu valoarea înregistrată la începutul acestui an și cu 21,5% mai ridicat față de valoarea înregistrată la începutul lui 2025 – evoluția chiriei medii cerute include și variația cursului de schimb.

„Cele mai bune oferte ipotecare existente astăzi pe piață au o dobândă cu aproape 2,5 puncte procentuale mai mică față de vârful de dobânzi înregistrat în urmă cu trei ani. Instituțiile financiar-bancare fac eforturi pentru a menține creditarea atractivă, nivelul actual al dobânzilor, de 4,55% în cazul celor mai bune oferte, fiind semnificativ mai mic față de dobânda de politică monetară, de 6,50%, un caz unic la nivel european și un element care arată încrederea în piața locală și solvabilitatea cererii”, a declarat Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

Cea mai bună ofertă de dobândă ipotecară existentă în acest moment este cu circa 1,2% mai mare față de minimul pieței înregistrat la începutul lui 2021, în plină pandemie Covid-19, când cel mai bun produs ipotecar avea o dobândă de 3,23%.

Rata medie necesară pentru cumpărarea unei locuințe mass market a crescut cu 22% față de nivelul din 2021, în timp ce salariul mediu din București este astăzi cu 66% mai ridicat comparativ cu cel înregistrat la începutul lui 2021, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (7.173 de lei în februarie 2026 comparativ cu 4.313 lei în februarie 2021). Concomitent, chiria medie cerută pentru un apartament mass market cu două camere, mobilat și utilat, finalizat înainte de anul 2000 în București, a crescut cu circa 46% în aceeași perioadă.

Criza economică rescrie regulile creditării

Dobânda fixă începe să fie percepută nu doar ca produs bancar, ci ca instrument de protecție financiară pe termen lung.

„2026 oferă una dintre cele mai bune ferestre pentru restructurarea inteligentă a costurilor bancare și pentru stabilizarea cash-flow-ului personal. Dacă mergi pe varianta clasică, un credit te costă între 7% și 9. Dar, dacă ești informat, poți găsi dobândă fixă de la 4,55%. Într-o economie cu inflație de peste 10%, un astfel de credit este practic un avantaj strategic: banii băncii se devalorizează mai repede decât îi plătești înapoi. Casa se scumpește odată cu inflația, dar datoria ta rămâne înghețată. Pe scurt, inflația poate începe să lucreze în favoarea ta”, a declarat economistul Claudiu Trandafir, fondatorul OferteBancare.ro.

Ghidul investitorului: când poți pune oficial la închiriat un apartament cumpărat cu credit

Acesta evidențiază și o schimbare importantă de perspectivă în comportamentul financiar al consumatorilor. În anumite situații, utilizarea capitalului pentru investiții cu randament mai mare decât costul creditului poate deveni mai eficientă decât rambursarea anticipată.

Exemple precum titlurile de stat Fidelis, care oferă randamente superioare unor dobânzi fixe bancare, arată că stabilitatea financiară nu mai depinde exclusiv de reducerea datoriilor, ci și de capacitatea de a gestiona inteligent lichiditatea și economiile.

„Una dintre cele mai mari greșeli financiare este să îți duci gradul de îndatorare la limita maximă acceptată de bancă. Recomandarea mea este ca rata să nu depășească 30% din venituri, iar diferența să fie direcționată către economii și instrumente financiare care pot produce randamente pe termen lung. Stabilitatea financiară nu înseamnă doar să ai o casă, ci și să păstrezi lichiditate și capacitate de adaptare într-o economie volatilă”, a explicat Trandafir.

Refinanțarea devine instrument strategic, nu doar soluție de reducere a ratei

Tot mai mulți consumatori reevaluează creditele contractate în ultimii ani, pe fondul creșterii costurilor de finanțare și al volatilității indicilor variabili. În acest context, refinanțarea începe să fie utilizată ca mecanism de stabilizare financiară și de reducere a expunerii la riscurile din piață. Diferențele dintre ofertele bancare au devenit semnificative, iar lipsa unei renegocieri a condițiilor de creditare poate genera costuri suplimentare importante pe termen lung.

„Cea mai mare schimbare din piață nu este doar creșterea prețurilor, ci maturizarea comportamentului financiar al cumpărătorilor. În urmă cu trei ani, mulți români analizau aproape exclusiv prețul apartamentului. Astăzi, după o creștere accelerată a valorii imobilelor și după perioade de volatilitate puternică a dobânzilor, oamenii au început să înțeleagă diferența dintre o rată care pare suportabilă pe termen scurt și una care rămâne sustenabilă pe termen lung. Piața îi obligă să gândească strategic: nu mai contează doar dacă îți permiți să cumperi acum, ci dacă îți poți păstra stabilitatea financiară și peste 5 sau 10 ani”, a adăugat Claudia Negru, Owner The List Estates.