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Declin în topurile academice: UB rămâne lider pe țară, dar este depășită de universități din Ungaria și Bulgaria

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Universitatea din București (UB) rămâne cea mai bine clasată instituție de învățământ superior din România în ediția 2027 a QS World University Rankings, deși a coborât față de anul trecut în clasamentul la nivel mondial.

Universitatea din București/FOTO: Unibuc.ro
Universitatea din București/FOTO: Unibuc.ro

Dacă în 2025 UB se afla în intervalul 801-850, în 2026 a urcat la 761-770, pentru ca pentru 2027 să revină în banda 801-850, păstrând totuşi poziţia de lider naţional şi una dintre cele mai bune performanţe româneşti în ierarhia mondială, scrie News.ro. 

Primele locuri în clasament rămân ocupate de universitățile americane, topul arătând astfel:

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2. Imperial College London, la egalitate cu Universitatea Stanford

4. Universitatea Oxford

5. Universitatea Harvard

6. Universitatea Cambridge

7. California Institute of Technology

8. ETH Zurich, egalitate cu University College London

10. Universitatea Națională din Singapore

Unde se situează universitățile din România

Deși ocupă primul loc la nivel național, Universitatea din București este clasată la nivel global în intervalul 801-850. Pe locul al doilea în România se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, poziționată la nivel mondial în intervalul 851-900.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași ocupă locul al treilea în clasamentul național, însă este plasată la nivel global în intervalul 1201-1400.

În aceeași categorie se regăsesc și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București (locul 4 în România) și Universitatea de Vest din Timișoara (locul 5). În categoria 1401+, în ordine, se regăsesc Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea Transilvania din Brașov.

Universitățile din țările vecine ocupă poziții mai bune în clasamentul global.

De exemplu, în Ungaria, Universitatea „Eötvös Loránd” este clasată pe locul 595 la nivel mondial, iar în Bulgaria, Universitatea „Sf. Kliment Ohridski” din Sofia se află în intervalul 751-760.

Cum se realizează clasamentul

Potrivit QS World University Rankings clasamentul este construit pe baza a cinci domenii principale de performanță, fiecare având o pondere diferită în scorul final al universităților.

Cel mai important criteriu este cercetarea și descoperirea, care reprezintă 50% din scorul total. Acest domeniu este evaluat prin doi indicatori: reputația academică, cu o pondere de 30%, și numărul de citări raportat la cadrele didactice, cu o pondere de 20%.

Al doilea domeniu ca importanță este angajabilitatea și rezultatele absolvenților, care contribuie cu 20% la scorul final. Acesta include reputația în rândul angajatorilor, evaluată cu 15%, și rezultatele privind angajarea absolvenților, care au o pondere de 5%.

Experiența de învățare reprezintă 10% din scor și este măsurată prin indicatorul raportului dintre cadrele didactice și studenți.

Un alt domeniu important este implicarea globală, care are o pondere de 15%. Acesta este evaluat prin proporția cadrelor didactice internaționale, rețeaua internațională de cercetare și proporția studenților internaționali, fiecare având o pondere de 5%.

Indicatorul privind diversitatea studenților internaționali este inclus în metodologie, dar nu contribuie la scorul final. În final, sustenabilitatea reprezintă 5% din scorul total și este evaluată printr-un indicator cu aceeași denumire.

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