Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
Proiect de sute de milioane lângă Capitală. Doi investitori chinezi intră în liga greilor pieței logistice din România cu un ansamblu de 320.000 de metri pătrați

Publicat:

Proiectul logistic Victoria Business Park, dezvoltat în comuna Afumați de antreprenorii chinezi Lu Jun și Chan Edy, se apropie de finalizare. Investiția i-ar putea propulsa pe cei doi afaceriști în topul celor mai mari proprietari de depozite din România, potrivit profit.ro.

Amplasat în imediata vecinătate a complexului Expo Market Doraly, obiectivul reprezintă una dintre cele mai mari investiții chineze în sectorul industrial‑logistic din România,

Proiect Victoria Business Park. Captură YouTube Victoria Business Park
Proiect Victoria Business Park. Captură YouTube Victoria Business Park

Ansamblul are o suprafață construită de 320.000 de metri pătrați, dintre care 95.000 mp sunt destinați spațiilor de expunere tip showroom, iar restul pentru depozitare și producție. Cu o investiție totală ce depășește 150 de milioane de euro, proiectul ar putea propulsa investitorii în topul celor mai mari proprietari de spații logistice din țară.

Lucrările sunt realizate în proporție de peste 90%, iar antreprenorii estimează că ultimele ajustări vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an.

Victoria Business Park beneficiază de o poziționare strategică, între cele două șosele de centură ale Capitalei, cu acces direct la vechea centură și conexiune rapidă la autostrada A0 și DN2.

Compania Victoria Group, dezvoltatorul proiectului, este deținută în prezent de Lu Jun (60%) și Chan Edy (40%).

Chan Edy a fost implicat și în dezvoltarea hotelului Peace House din Dobroești, situat în apropierea centrului comercial Dragonul Roșu.

În ultimii ani, zona Afumați - Doraly a devenit un pol atractiv pentru investiții logistice, confirmat și de proiectul CTPark Bucharest North, dezvoltat pe aproape 58 de hectare, cu o valoare de peste 100 de milioane de euro.

Interesul investitorilor asiatici pentru piața imobiliară românească, în creștere

Fonduri suverane precum China Investment Corporation și GIC Singapore sunt active deja în sectorul logistic prin platformele Logicor și P3. De asemenea, conglomeratul chinez Fosun a pătruns pe piața locală în 2020, prin achiziția complexului de birouri Floreasca Park, într-o tranzacție de peste 100 de milioane de euro.

Tot în zona Capitalei, grupul chinez Shandong Dejian construiește un ansamblu rezidențial cu 460 de apartamente în cartierul Berceni, cel mai mare proiect al său în România. același ivestitor a mai dezvoltat locuințe în Saturn și are în lucru un proiect în comuna Roșu.

Prezența capitalului chinez a fost consolidată și prin intrarea Bank of China în 2019 pe piața locală. Instituția a participat la acordarea unui credit de 200 de milioane de euro pentru dezvoltatorul Globalworth, înregistrându-se o premieră în finanțarea proiectelor imobiliare din România.

