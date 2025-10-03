search
Proiect: Angajatorii ar putea plăti mai mulți bani pentru pensiile private ale angajaților

0
0
Publicat:

Angajatorii ar putea plăti mai mulți bani pentru pensiile private ale angajaților, potrivit unui proiect de act normativ depus recent la Senat, sumele virate lunar în fondurile Pilonului 2 fiind deductibile.

Cineva pune monede în fișicuri așezate în ordine crescătoare, până la un borcan pe care scrie Pensie
Angajatorii ar putea plăti mai mulți bani pentru pensiile private ale angajaților. Foto arhivă

Concret, potrivit proiectului înregistrat la 30 septembrie la Senat, se propune ca, în mod opțional, angajatorul să poată contribui suplimentar la contribuția obligatorie de 4,75 % pentru Pilonul 2 de pensii administrate privat.

Dacă proiectul va fi adoptat, contribuțiile suplimentare vor fi deductibile în limita a 150 de euro (aproximativ 762 lei, calculat la cursul BNR de 1 EUR = 5,0811 RON pentru 1 octombrie 2025) lunar/participant din impozitul pe profit sau din impozitul pe venitul microîntreprinderilor, conform legislației fiscale în vigoare.

Mecanismul prin care se vor plăti, deduce și evidenția contribuțiile suplimentare în conturile participanților urmează să fie stabilit prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a proiectului.

Reforma demarată prin din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat urmăreşte sustenabilizarea sistemului de pensii din România, prin acumularea în conturile individuale ale angajaţilor a unor contribuţii care să le asigure, prin complementaritate cu pensiile din Pilonul I, rată de înlocuire a salariului prin pensie cât mai apropiată de nivelul din statele dezvoltate ale Uniunii Europene”, se arată în Expunerea de motive.

Potrivit acesteia, din păcate, deşi nivelul contribuţiilor individuale ar fi trebuit să ajungă de peste 4 ani la un nivel de 6% din venitul brut al salariatului, caldendarul de creştere de la 2,5% la 6% a suferit constant blocări (în anii 2009 şi 2015) şi chiar regres (anul 2017) când cota de 5,1% a fost redusă la 3,75%, în prezent ajungând la 4,75%.

„Prezenta propunere legislativă creează mecanismul necesar, astfel încât, pe lângă contributia obligatorie de 4,75%, angajatorul să poată contribui suplimentar in contul participantului la Pilonul II, in limita a 150 de euro/lunar, cu posibilitatea deducerii acestei sume din impozitul pe profit sau din impozitul pe venitul microîntreprinderilor”, se arată în documentul citat.

Potrivit inițiatorilor, această modificare legislativă ar produce următoarele efecte favorabile pe termen scurt, mediu şi lung:

- Opţionalitatea virării unei contribuţii superioare ar permite angajatorului să aibă la îndemână mai multe instrumente de fidelizare a angaj atului;

- Contribuţiile superioare ar genera un activ superior al participantului la fondul de pensii administrat privat şi o pensie pentru limit ă de vârstă mult mai mare;

- Banii viraţi suplimentar in contul participantului vor merge, prin instrumente financiare specifice, către finanţarea mediului economic national;

- Spre deosebire de Pilonul III de pensii in care contribuţiile sunt sporadice, puţin difuzate şi foarte rar ajunse la maturitate, măsura propusă permite continuitatea viramentelor in contul aceluiaşi beneficiar.

„ (...) pe termen mediu şi lung efectele acestei măsuri generează un impact bugetar pozitiv, precum şi efecte de multiplicare în economie, rezolvând, în acelaşi timp, o problemă deosebit de complexă - sustenabilitatea sistemelor naţionale de pensii după anul 2030”, susțin inițiatorii.

