Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
Care este valoarea unei pensii „decente” în România anului 2025. Suma necesară ca un vârstnic să-și acopere traiul zilnic

Publicat:

Un vârstnic din România ar avea nevoie, în 2025, de o pensie de aproximativ 4.200–4.500 lei pe lună dacă locuiește în propria locuință și de 6.000–6.800 lei dacă plătește chirie, pentru a acoperi cheltuielile zilnice și a avea o rezervă pentru medicamente. 

Mulți pensionari din România visează la un venit de peste 4.000 lei pe lună / Sursa foto: Arhivă
Pensionar în România anului 2025: Cât trebuie să primească un vărstnic lunar pentru un trai decent, potrivit Inteligenței Artificiale

 ChatGPT a calculat suma care ar putea reprezenta „o pensie decentă” pentru un vârstnic din România, în 2025, astfel încât să acopere cheltuielile curente ale unui adult singur. 

În plus, ChatGPT a fost pus să facă o estimare realistă pe baza coșului minim pentru un trai decent și a prețurilor actuale, cu o rezervă pentru cheltuieli medicale. Rețineți că structura bugetului personal – orașul, întreținerea sau chiria, starea de sănătate, tipul de medicamente compensate – poate schimba semnificativ totalul lunar, potrivit playtech.ro. 

„Trăi decent” nu e un prag fix, ci o combinație între coșul minim de consum pentru un adult singur și specificul vârstei (cheltuieli medicale, deplasări, eventuale servicii de îngrijire). În această logică, am privit cifra propusă de ChatGPT ca pe o bandă de valori pe scenarii, nu o sumă unică universală. 

De asemenea, cifrele se raportează la un an cu inflație încă simțită la alimente, utilități și servicii. Chiar dacă unele costuri par să se stabilizeze, o rezervă lunară pentru „imprevizibile” rămâne sănătoasă – în special pentru medicație, analize sau reparații în locuință. 

  Pe scurt, „o pensie decentă” pentru un vârstnic în România, în 2025, înseamnă cam atâția bani încât să acopere coșul minim de consum al unui adult singur + un mic tampon pentru medicamente și facturi imprevizibile. 

Calculele inteligenței artificiale pe diferite scenarii pe care le întâlnim în România

Vârstnic singur, care locuiește în propria locuință (fără chirie): ~4.200–4.500 lei/lună.

Baza este „coșul minim pentru un trai decent” pentru un adult singur: 3.972 lei/lună (septembrie 2024).

Cum în iulie 2025 inflația anuală a urcat spre ~7,8%, ajustarea împinge pragul realist puțin peste 4.200 lei. Aș adăuga încă 200–300 lei/lună pentru medicamente și consultații, în funcție de stare și compensări.

Vârstnic singur, care plătește chirie (garsonieră): ~6.000–6.800 lei/lună în orașele mari.

La pragul de mai sus adaugi chiria: garsonierele sunt în medie ~350–450 €/lună (București/Cluj și alte centre universitare), adică aproximativ 1.750–2.250 lei. Totalul urcă astfel la 6.0–6.8 mii lei, în funcție de oraș, zonă și utilități.

     O pensie „decentă” pentru un vârstnic proprietar ar trebui să fie cel puțin 4.200–4.500 lei/lună în 2025. De ce nu ajunge „pensia medie”

Pensia medie plătită efectiv a fost în jur de 2.75–2.92 mii lei în 2025 (variază pe luni și serii statistice). Asta e sub pragul unui trai decent pentru un adult singur, cu sau fără chirie, ceea ce explică de ce mulți vârstnici depind de sprijinul familiei sau de venituri suplimentare.

Potrivit ChatGPT, o pensie „decentă” pentru un vârstnic proprietar ar trebui să fie cel puțin 4.200–4.500 lei/lună în 2025, iar pentru cine plătește chirie, cel puțin 6.000 lei/lună (ideal mai mult în orașele scumpe). Asta aliniază venitul lunar la coșul minim actualizat + specificul vârstei (sănătate) și la creșterea recentă a prețurilor.

Aceste valori sunt **estimări jurnalistice** rezultate după o discuție cu ChatGPT, nu un standard oficial. Ele au rolul de a oferi un reper pentru discuții publice și pentru planificarea bugetului la nivel personal, mai ales în contextul scumpirilor și al diferențelor mari dintre orașe.

Pentru decizii informate, verificați periodic surse oficiale: Institutul Național de Statistică (pentru inflație și pensie medie), rapoartele anuale privind coșul minim pentru un trai decent și datele locale despre chirie și utilități. Doar corelând aceste statistici cu situația concretă a fiecăruia putem estima corect ce înseamnă, practic, „o pensie decentă” în România.

Economie

