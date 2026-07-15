Video Tutorial video cu pașii pentru înscrierea în Programul Rabla Auto 2026: ce documente sunt necesare

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) deschide luni, 20 iulie 2026, sesiunea de înscriere pentru persoanele fizice în Programul Rabla Auto 2026. Solicitanții se pot înscrie online, prin aplicația AFM, iar bugetul alocat acestei etape este de 300 de milioane de lei.

Programul Rabla Auto 2026 intră în etapa de înscriere pentru persoanele fizice începând cu data de 20 iulie, ora 10.00. Persoanele interesate trebuie să depună cererea de finanțare online, prin platforma pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu.

Înscrierea se face prin aplicația informatică disponibilă la adresa https://inscrierionline.afm.ro, unde solicitanții trebuie să își creeze dosarul și să încarce documentele necesare.

AFM a anunțat că a pus la dispoziția persoanelor fizice și un material video explicativ privind pașii de urmat în aplicație, pentru ca procesul de înscriere să fie cât mai clar și accesibil.

„Am pus la dispoziția cetățenilor un material video informativ care prezintă, într-o manieră clară și accesibilă, pașii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicația programului. Obiectivul nostru este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, oferind tuturor solicitanților informațiile necesare pentru parcurgerea corectă și eficientă a procedurilor”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Buget de 300 de milioane de lei pentru această sesiune

Suma alocată sesiunii de înscriere pentru persoane fizice este de 300 de milioane de lei.

Prin Programul Rabla Auto 2026, beneficiarii pot primi ecotichete diferite în funcție de tipul de autovehicul nou achiziționat.

Valoarea ecotichetelor este următoarea:

18.500 de lei pentru cumpărarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 de lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică;

12.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă.

Ce documente trebuie încărcate în aplicație

Pentru înscrierea în program, persoanele fizice trebuie să încarce în aplicația AFM mai multe documente.

Dosarul trebuie să conțină cererea de finanțare descărcată din aplicație, completată prin tehnoredactare și încărcată ulterior fără semnătură.

Solicitanții trebuie să mai transmită:

actul de identitate valabil la momentul înscrierii;

certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de organul teritorial al Ministerului Finanțelor, cu o vechime de cel mult 90 de zile;

certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de autoritatea locală de care aparține solicitantul, cu o vechime de cel mult 30 de zile.

AFM precizează că documentele trebuie încărcate direct în aplicația informatică, iar solicitantul trebuie să se asigure că acestea sunt valabile la data înscrierii.

Un solicitant poate cere cel mult două ecotichete

Persoanele fizice pot solicita maximum două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere.

Acestea pot fi utilizate pentru achiziționarea a cel mult două autovehicule noi, câte un ecotichet pentru fiecare vehicul cumpărat.

Programul Rabla Auto urmărește înlocuirea mașinilor vechi cu autovehicule noi, mai puțin poluante, prin acordarea unui sprijin financiar pentru cumpărători.

Unde se găsesc informațiile pentru înscriere

AFM recomandă persoanelor interesate să consulte înainte de înscriere ghidul programului și informațiile oficiale disponibile pe pagina dedicată Programului Rabla Auto pentru persoane fizice.

Materialele informative privind înscrierea și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, în secțiunea dedicată programului.