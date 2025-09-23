search
Marți, 23 Septembrie 2025
Profesorul de economie Cristian Socol enumeră șapte consecințe dacă nu s-ar plafona adaosul comercial la alimentele de bază

Publicat:

Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, introdusă în august 2023, expiră oficial peste o săptămână, conform prevederilor în vigoare, dacă nu este prelungită, încă o dată, de decidenți.

Cristian Socol FOTO: Mediafax
Cristian Socol FOTO: Mediafax

Ridicarea plafonului în cazul adaosului comercial la alimentele de bază, prevăzută începând din 1 octombrie, va duce la efecte negative în cascadă, consideră profesorul Cristian Socol.

Măsura a intrat în vigoare în august 2023 are loc plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, fiind de atunci de Guvern de mai multe ori, ultima oară până pe 30 septembrie, pentru combaterea creșterii excesive a preturilor, scrie Mediafax.

Profesorul Cristian Socol prevede, într-o succintă analiză pentru Mediafax, cel puțin șapte consecințe negative ale ridicării plafonării:

  1. Scăderea puterii de cumpărare pentru 66% din populația României (peste 12,5 milioane de români) (primele 6 decile de gospodării după venit, care cheltuie mai mult de 40% din coșul de consum pentru alimente, conform datelor INS).
  2. Inflația va ajunge la 14-15%. Având în vedere măsurile de austeritate pe partea de venituri și creșterea explozivă a inflației, deteriorarea puterii de cumpărare în cazul populației cu venituri mici și medii va ajunge la 30%.
  3. Creșterea bruscă a inflației va conduce la tensiuni sociale și cereri mai mari pentru creșterea veniturilor, ceea ce va însemna intrarea într-o spirală inflaționistă prețuri-salarii-prețuri.
  4. Va crește riscul de stagflație – inflație ridicată și stagnare economică. Dacă inflația mușcă puternic din veniturile reale și Guvernul aplică simultan măsuri de austeritate, cererea agregată ar putea să scadă atât de mult încât economia să se apropie de recesiune tehnică.
  5. Peste 1 milion de români vor intra în sărăcie extremă (deprivare materială severă) și peste 1,2 milioane români vor intra în risc de sărăcie și excluziune socială.
  6. Polarizarea economică și socială se va adânci. Va crește riscul de tensiuni sociale, ceea ce va determina instabilitate economică și politică.
  7. Pe fondul creșterii mari a prețurilor, consumul unor bunuri alimentare esențiale (carne, unt, fructe) se va reduce, un aport caloric scăzut va conduce la deteriorarea stării de sănătate a populației vulnerabile. 

Alimentele vizate de măsură

Lista alimentelor vizate de plafonare cuprinde:

  • pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;
  • lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;
  • brânză telemea de vacă vrac;
  • iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;
  • făină albă de grâu „000” până la 1 kg;
  • mălai până la 1 kg;
  • ouă de găină calibrul M;
  • ulei de floarea-soarelui până la 2 l;
  • carne proaspătă pui;
  • carne proaspătă porc;
  • legume proaspete vrac;
  • fructe proaspete vrac;
  • cartofi proaspeţi albi vrac;
  • zahăr alb tos până la 1 kg;
  • smântână – 12% grăsime;
  • unt până la 250 grame;
  • magiun până la 350 grame.
