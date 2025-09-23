Guvernul va prelungi plafonarea la produsele de bază. Coaliția va stabili pentru cât timp se mai aplică măsura

Măsura plafonării prețurilor la alimentele de bază poate continua. Liderii Coaliției trebuie însă să stabilească exact perioada de prelungire a măsurii, în condițiile în care social-democrații doresc o prelungire dublă față de liberali.

Social-democrații doresc ca măsura plafonării prețurilor la alimentele de bază să se prelungească cu 6 luni, în timp ce premierul Ilie Bolojan este dispus că accepte o perioadă de 3 luni, potrivit surselor „Adevărul”.

Decizia păstrării măsurii de plafonare vine ca un compromis făcut de premierul Ilie Bolojan, după ce președintele Nicușor Dan le-a cerut liderilor Coaliției, în ședință, să facă unele compromisuri, pentru a ajunge la consens pe măsurile pe se contrazic în ultimele săptămâni.

Premierul Ilie Bolojan ar urma să accepte plafonarea prețurilor unor alimente, însă nu a tuturor celor cuprinse în lista anterioară. Coaliția ar susține doar păstrarea produselor esențiale.

Discuții la Cotroceni

După toate neînțelegerile din coaliție, președintele Nicușor Dan a convocat partidele la Cotroceni. PSD a depus în Parlament un proiect pentru păstrarea plafonării la alimentele de bază, deși conducerea Guvernului a informat că decizia întreruperii ar fi fost luată odată cu ultima prelungire.

Un alt proiect pe care liderii nu reușesc să se înțeleagă este cel privind tăierile din administrația locală, care trebuia inițial inclus în pachetul II și adoptat cu asumarea răspunderii în Parlament. Premierul a dat de înțeles că nu va continua în funcție, dacă reforma administrației locale și cea a pensiilor speciale sunt blocate.