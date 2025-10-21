search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Prima fabrică de seringi din România a fost vândută la licitație. Angajații și-au primit salariile restante de un deceniu

0
0
Publicat:

Prima fabrică de seringi de unică folosință din România, Sanevit Arad, care nu a mai produs nimic de mai bine de un deceniu, a fost vândută la licitație publică, cu prețul de 1.680.000 de euro, iar foștii angajați și-au primit integral salariile restante.

Fabrica Sanevit din Arad
Fabrica a fost vândută pentru 1,68 milioane de euro. Foto arhivă

Foști angajați ai Sanevit au declarat că recent și-au primit salariile restante la care nu mai sperau după mai mult de un deceniu, iar sumele au fost achitate integral.

Am fost anunțați recent că s-a vândut Sanevit și ni s-a spus să mergem la sediul lichidatorului judiciar să dăm contul bancar pentru a ni se vira salariile restante. Eu am plecat din fabrică în 2013, după ce am lucrat mai mult de un an fără să fiu plătit. Nici nu mai speram că după atâția ani vom mai primi ceva. Am fost surprins când am văzut că am primit salariile integrale, exact sumele de pe statul de plată de la vremea respectivă. Deși nu au fost adăugate actualizări, dobânzi sau alte accesorii, suntem mulțumiți că am fost plătiți, a declarat pentru Agerpres un fost inginer.

Reprezentanții lichidatorului judiciar au confirmat marți că fabrica a fost vândută la licitație, după mai mulți ani de încercări. Prețul de pornire a fost de 1.600.000 de euro, iar prețul plătit a fost de 1.680.000 de euro.

Conform lichidatorului judiciar, cumpărătorul este o companie din România, care nu și-a precizat intențiile legate de terenurile și clădirile achiziționate.

Lichidatorul judiciar a precizat că au fost plătiți 40 de foști angajați, unul singur care a fost pe statul de plată nefiind găsit până la această dată.

În total, sumele plătite pentru salariile restante s-au ridicat la aproximativ 1,5 milioane de lei.

Potrivit sursei citate, unele persoane au avut de recuperat sume de câteva mii de lei, în timp ce suma cea mai mare a fost achitată unui fost membru din conducerea fabricii, care a încasat 167.000 de lei.

Sanevit are un teren în suprafață de 30.245 de metri pătrați, situat pe o arteră principală din cartierul Grădiște, din orașul Arad, și câteva clădiri construite, între care o hală de producție de peste 14.000 de metri pătrați.

Fabrica arădeană de seringi era unică la mijlocul anilor 1990 și avea o capacitate anuală de producție de 160 - 200 milioane de seringi și 520 milioane de ace medicale. Totuși, nu a lucrat niciodată la mai mult de 30% din capacitate. Din 2013, Sanevit nu a mai produs nimic și a rămas cu datorii de aproximativ 8,4 milioane de lei.

Ministerul Economiei, care a deținut fabrica, a avut mai multe tentative de a o privatiza, însă nu au existat investitori interesați.

Tribunalul Arad a admis, în 2021, începerea procedurii falimentului și dizolvarea fabricii Sanevit Arad.

Fabrica arădeană de seringi era unică la mijlocul anilor 1990 şi avea o capacitate anuală de producţie de 160 - 200 milioane de seringi şi 520 milioane de ace medicale. Totuşi, nu a lucrat niciodată la mai mult de 30% din capacitate. Din 2013, Sanevit nu a mai produs nimic şi a rămas cu datorii de aproximativ 8,4 milioane de lei.

Ministerul Economiei, care deţine fabrica Sanevit, a avut mai multe tentative de a o privatiza, însă nu au existat investitori interesaţi.

Fabrica de seringi Sanevit 2003 Arad a mai fost scoasă la licitaţie de Ministerul Economiei, în 2015, la preţul de aproximativ 7,4 milioane de euro. Ministerul Economiei a preluat fabrica în iunie 2012, pentru a o salva de la faliment.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Tragedie în sportul mondial! Campionul a murit la doar 29 de ani
digi24.ro
image
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
stirileprotv.ro
image
Vremea de Revelion: Meteorologii de la Accuweather estimează o probabilitate de 60% să NINGĂ în București, la 1 ianuarie 2026
gandul.ro
image
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
mediafax.ro
image
Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe toţi! Jocul CFR-ului m-a dezgustat”
fanatik.ro
image
Fostul jurnalist Andrei Zaharescu, „uitat” de MAE în postul de consul general la Cape Town de 12 ani. Ce alți diplomați și-au depășit mandatele
libertatea.ro
image
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
observatornews.ro
image
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Pilonul 2 de pensii: până când se mai poate retrage întreaga sumă acumulată
playtech.ro
image
Declarația lui Valeriu Iftime, liderul din SuperLiga, e deja virală. Știe cine va lua titlul: nu e nici Botoșani, nici FCSB!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A început demantelarea unei reţele internaţionale de trucare de meciuri! Arestări și în România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Tânăra gravidă, moartă în urma exploziei din Rahova, va fi înmormântată în rochie de mireasă: ,,Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace”. Familia face mărturisiri cutremurătoare
kanald.ro
image
Românii care primesc 400 de lei înainte de sărbători. Reprezintă doar jumătate din ajutorul...
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
Vești proaste pentru români. Pensiile ajung mai târziu în noiembrie
mediaflux.ro
image
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Dan Ciotoi iubește din nou, la 69 de ani, după un divorț dureros și lupta cu o boală grea: „E povestea noastră, de suflet”. Dieta solistului piesei „Banii n-aduc fericirea”
click.ro
image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Ele sunt reginele în așteptare. E doar o chestiune de timp până vor urca pe tron. Au împreună și un grup de Whatsapp

Click! Pentru femei

image
Chiar și-a dorit moartea copiilor ei?! Fostul soț al lui Britney Spears face acuzații grave despre cântăreață

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze