Kevin Keegan are cancer. Fostul mare fotbalist englez a fost spitalizat după dureri abdominale

Kevin Keegan, în vârstă de 74 de ani, are cancer. Familia fostului atacant al Angliei a anunțat vestea, după ce acesta a fost spitalizat în ultimele zile din cauza unor dureri abdominale.

Testele de diagnostic la care a fost supus au dezvăluit diagnosticul dureros.

„În această fază delicată a spitalizării sale, familia solicită confidențialitate. Nu vor fi efectuate alte teste”, explică comunicatul oficial.

Cluburile Newcastle și Liverpool au postat pe conturile lor de socializare urări de însănătoșire rapidă pentru marele jucător care le-a purtat tricoul în anii 1970 și 1980.