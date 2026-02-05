Datele oficiale publicate de ANCPI arată o scădere dramatică a numărului de imobile tranzacționate în România în luna ianuarie, atât față de luna precedentă, cât și față de luna ianuarie a anului trecut.

Potrivit datelor publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în luna ianuarie 2026 au fost vândute, la nivelul întregii țări, 24.598 imobile, cu 31.605 mai puține față de luna decembrie. Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna ianuarie este cu 6.236 mai mic față de perioada similară a anului 2025. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București – 4.159, Ilfov – 1.799 și Brașov – 1.273. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman – 41, Călărași – 121 și Sălaj – 169. În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Brașov – 696, Constanța – 365 și Suceava – 360, iar cele mai puține, în Alexandria – 3, Miercurea-Ciuc – 10 și Giurgiu – 19.

În ce privește numărul ipotecilor, la nivel național, a fost de 14.830, cu 5.855 mai mic față de ianuarie 2025. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 2.564, Ilfov – 1.336 și Timiș – 823. La polul opus se află județele Harghita – 27, Teleorman – 39 și Gorj – 46, arată ANCPI. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole, în luna ianuarie 2026, sunt Buzău – 436, Dolj – 312 și Tulcea – 275.

Perspectivele pieței de creditare în prima jumătate a anului 2026

Experții în imobiliare au apreciat că anul 2026 începe cu prudență, atât în termeni de creștere economică prognozată (~1%), cât și în ceea ce privește dinamica inflației, care se menține ridicată în semestrul I, cu perspective mai bune din semestrul II.

Conform proiecției curente oferite de BNR, inflația se va menține ușor peste 9% în primele două trimestre ale anului, urmând să scadă către 4% din T3, trend dominat totuși de un interval ridicat de incertitudine, evidențiat pe graficul proiecției.

„Evoluția acestui an se va contura în jurul capacității Guvernului de a continua reducerea deficitului fără creșteri suplimentare de taxe, dar și în jurul altor factori precum succesul absorbției fondurilor PNRR sau stabilitatea politico-fiscală. De traversarea cu succes a acestei perioade depinde diminuarea inflației în a doua jumătate a anului, oferind perspectiva unei posibile relaxări a politicii monetare, favorabile pieței de creditare și implicit pieței rezidențiale. În luna ianuarie, cererea pe segmentul locuințelor noi a început în ușoară scădere față de anul precedent, pe fondul unei vacanțe prelungite, dar și al unui context economic incert, dar este posibil să recupereze în perioada următoare. În ceea ce privește evoluția prețurilor, acestea au crescut anul trecut în medie cu 14% la nivel național și nu vedem, în relația cerere-ofertă, semnale de inversare a acestei dinamici. Cu toate acestea, pe parcursul anului, sunt posibile încetiniri ale ritmului de creștere sau chiar mici corecții izolate, determinate de contextul local”, a explicat Dan Niculae, CEO Imobiliare.ro Finance.

Potrivit acestuia, evoluția Indicelui de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) în semestrul I vine în avantajul românilor, ducând la o ușoară scădere a ratelor pentru creditele cu dobândă variabilă, dar și permițând accesarea unor credite ușor mai mari cu venituri similare, diminuând astfel din ecartul generat de creșterea recentă a prețurilor. Până la finele lunii martie, IRCC își va menține nivelul actual, de 5,68%, pentru ca din 1 aprilie să scadă din nou, la 5,58%, reflectând evoluția din trimestrul IV 2025.

Trîmbițașu: Oamenilor nu le vine să cumpere apartamente noi

De altfel, specialistul în imobiliare Șerban Trîmbițașu a declarat recent că oamenii nu mai vor să cumpere apartamente noi, iar acest lucru poate fi ușor de înțeles dată fiind majorarea TVA la 21%.

Citește și: Cât de mult ar putea scădea ratele la credite ipotecare în 2026

„Partea rezidențială cu apartamente noi încă scârțâie și scârțâie de când a crescut TVA. Și îi înțeleg pe oameni, că nu-ți vine să dai 220.000 de euro pentru un apartament nou, din care peste 40.000 de euro ajung la stat.

Pe partea comercială e și mai rău. Văd sedii goale, care în alte condiții n-ar fi fost niciodată goale, pentru că au sedii bune cu vad bun. De obicei aceste spații sunt luate cu chirie, iar faptul că renunță la ele poate însemna fie că e chiria prea mare și s-au mutat în spații mai mici cu chirie mai mică, fie că au trecut afacerea pe online”, a explicat el.

Piața ipotecară a înregistrat rezultate foarte bune în 2025

În ce privește valoarea creditelor ipotecare luate de români anul trecut, cele mai recente date disponibile arată că în primele 11 luni au fost accesate credite ipotecare în valoare de aproape 10 miliarde de euro, în creștere cu 22% comparativ cu perioada similară din 2024, se arată într-o amplă analiză de piață.

Potrivit acesteia, peste 92.100 de ipoteci au fost intabulate în 2025 în România, în creștere cu 6,4% comparativ cu volumul înregistrat în 2024, în București, Ilfov, Timiș și Cluj fiind acordate cele mai multe credite cu ipotecă la nivel național, arată o analiză realizată de brokerul online Ipotecare.ro pe baza datelor oficiale.

Astfel, potrivit ipotecare.ro, peste 27.000 de credite cu ipotecă au fost acordate în București în 2025, cu aproape 2% mai puține comparativ cu rezultatul înregistrat în anul anterior, în timp ce în Ilfov au fost acordate 7.570 de credite cu ipotecă în 2025, județul înregistrând cea mai mare creștere anuală la nivel național, de 27,6%, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cumulat, București și Ilfov deține o pondere de aproape 38% din totalul ipotecilor intabulate în 2025 în România.

Pe următoarele poziții în clasamentul celor mai mari piețe ipotecare regionale din țară se clasează Timiș, unde au fost intabulate aproape 7.300 de ipoteci, în creștere cu 7,4% comparativ cu rezultatul din 2024, Cluj, unde au fost intabulate puțin peste 6.000 de ipoteci, în creștere anuală de 15%, și Constanța, cu puțin peste 5.000 de ipoteci intabulate, un rezultat cu 5,20% mai slab comparativ cu cel din 2024.

Constanța a fost de altfel una dintre cele trei piețe regionale în care s-au înregistrat scăderi anuale ale numărului de ipoteci intabulate, alături de București și de Iași, unde s-au intabulat 4.122 de ipoteci, în scădere cu 26,4% comparativ cu volumul înregistrat în 2024. Clasamentul celor mai mari piețe ipotecare regionale din țară este completat de Brașov, Iași, Sibiu, Bihor și Prahova, care a urcat pe treapta a zece, înlocuind județul Argeș. Cumulat, primele 10 piețe ipotecare din România însumează peste 74% din numărul ipotecilor intabulate anul trecut la nivel național.

„Piața ipotecară a înregistrat rezultate foarte bune în 2025: a crescut ponderea tranzacțiilor rezidențiale realizate prin credit, piața de refinanțări a înregistrat de asemenea un volum superior celui din 2024 iar cumulat ne îndreptăm spre un nou record de finanțări ipotecare. Creșterea este susținută în special de către cumpărători aflați la prima achiziție, dar și de clienți care au optat pentru refinanțări în condiții mai avantajoase. 2026 a debutat cu dobânzi în scădere, atât IRCC cât și cele fixe fiind mai reduse, iar cererea pentru spații locative cu un nivel de confort ridicat este la fel de mare. Estimăm că 2026 ar putea aduce rezultate similare ținând cont de condițiile actuale din piață și de tendința de scădere a deficitului bugetar și a ratei inflației, care ar putea genera și o reducere a dobânzii de politică monetară de către Banca Națională”, a comentat Cătălin Marin, reprezentant Ipotecare.ro.