search
Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bursele se prăbușesc, prețul petrolului explodează. Cotațiile au trecut de 108 dolari pe baril. Efectele în lanț ale războiului din Orientul Mijlociu

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să lovească puternic piețele financiare. Wall Street a încheiat joi cea mai slabă sesiune de la declanșarea operațiunilor militare din Iran, marcând totodată cel mai lung șir de pierderi săptămânale din ultimii aproape patru ani.

Bursele se prăbușesc, petrolul explodează. FOTO Getty Images

În paralel, prețul petrolului a explodat, țițeiul Brent urcând până la aproximativ 108 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel al săptămânii, relatează TVR Info.

Deși în mod tradițional finalul ședinței bursiere este întâmpinat cu optimism, de această dată tonul a fost unul sumbru. Indicele S&P 500 a scăzut cu aproximativ 1,7%, pe fondul temerilor legate de extinderea conflictului și de impactul economic al scumpirii energiei.

Efectele în lanț ale petrolului scump

Jurnalistul Associated Press Seth Sutel explică modul în care creșterea prețului petrolului se propagă în economie:

Indicele S&P 500 a scăzut cu aproximativ 1,7%. Pe lângă scăderea acțiunilor, se întâmplă și altceva: prețurile petrolului cresc. Acest lucru determină creșterea prețurilor la benzină, a costurilor combustibilului pentru companiile aeriene, pentru navele de croazieră, camioane și toate celelalte. Cresc costurile pentru toate tipurile de bunuri și servicii. Cresc costurile pentru oamenii care își alimentează mașinile la pompă și, pe termen lung, va costa Casa Albă din punct de vedere politic, dacă situația continuă așa.

Casa Albă încearcă să calmeze spiritele

Administrația americană privește însă situația cu mai mult optimism. Președintele SUA, „Sincer să fiu, credeam că prețurile petrolului vor crește mai mult, iar bursa va înregistra o scădere mai accentuată. Situația nu a fost nici pe departe atât de gravă pe cât mă așteptam. Cred că au încredere fie în președintele american, fie în cei care stau la această masă.”, a declarat Donald Trump, a declarat: 

La rândul său, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, susține că americanii sunt pregătiți pentru o perioadă dificilă.

„Mulți oameni, în special democrații, subestimează dorința poporului american de a accepta o perioadă de instabilitate pe termen scurt, în schimbul celor 50 de ani de siguranță de care vom beneficia după ce vom trece de această perioadă. Și cred că prețurile la energie vor fi mai mici, iar inflația va fi mai redusă față de acea aparentă siguranță de dinainte, care nu este securitate reală”, explică Bessent. 

Economiștii avertizează: populația va simți direct impactul

Specialiștii în economie atrag atenția că scumpirea petrolului va afecta rapid costurile de trai. Joseph Eisenhauer, decan la Universitatea din Detroit,  spune că toate se reflectă în livrarea produselor alimentare de la ferme la piață, în costurile pentru transportul cu camioanele: „Se reflectă în încălzirea și răcirea magazinelor alimentare, precum și în alimentarea cu energie electrică a acestora.”

Piețele asiatice, trase în jos de turbulențele americane

Declinul de pe Wall Street a avut ecouri imediate în Asia, unde bursele au deschis în scădere, în ciuda semnalelor venite de la Washington privind un posibil răgaz înaintea unor noi lovituri asupra infrastructurii energetice iraniene. Teheranul a transmis, la rândul său, că este dispus să reia negocierile, însă piețele rămân prudente.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
