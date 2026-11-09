 Petrolul s-a ieftinit cu 16%, dar șoferii plătesc aproape la fel la pompă. De ce nu se vede scăderea în prețuri | adevarul.ro
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Analiză Petrolul s-a ieftinit cu 16%, dar șoferii plătesc aproape la fel la pompă. De ce nu se vede scăderea în prețuri

Analize Adevărul
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Ieftinirea petrolului pe piețele internaționale nu s-a transmis în aceeași proporție la benzinăriile din România. Scăderea de circa 16,4% a cotației Brent între 30 octombrie și 6 noiembrie a fost însoțită de reduceri săptămânale de numai 18 bani pe litru la benzina standard și 3 bani la motorină, în monitorizarea prețurilor de la pompă.

Colaj foto cu pompă de carburant, butoaie de motorină și un grafic care indică scădere
Ieftinirea petrolului nu se vede încă la pompă Foto: arhivă

La 6 noiembrie, contractul futures Brent cu livrare în ianuarie a închis la 98,32 dolari pe baril, față de aproximativ 117,64 dolari în seria de cotații urmărită la 30 octombrie. Pe parcursul săptămânii, prețul coborâse până la 94,62 dolari, pe 4 noiembrie, înainte de a recupera o parte din pierderi, arată sursa citată.

Declinul este pus în legătură cu speranțele unei detensionări a conflictului din Orientul Mijlociu și ale reluării unor fluxuri mai mari de exporturi. Raul Putilean, Market Expansion Partner la Finax România, explică reacția investitorilor inclusiv prin anticiparea unei posibile accelerări a negocierilor dintre SUA și Iran. Este însă vorba despre așteptări, nu despre un acord deja încheiat.

Cât au scăzut prețurile la benzinării

Conform datelor Barometrului Peko prezentate de Adevărul Financiar, la 8 noiembrie prețul median al benzinei standard era de 9,89 lei pe litru, iar cel al motorinei standard de 10,89 lei. În șapte zile, reducerile au fost de aproximativ 1,8% la benzină și 0,3% la motorină. Monitorizarea acoperă aproximativ 1.400 de stații și reprezintă o sursă privată, nu o statistică oficială a statului.

De ce barilul mai ieftin nu înseamnă automat carburant mai ieftin

Expertul în energie Silviu Gresoi arată că prețul final nu depinde numai de petrolul brut. Carburantul trece prin rafinare, transport, depozitare și distribuție, iar costurile sunt influențate și de cursul leu-dolar, fiscalitate, stocuri și contractele de aprovizionare. Produsele vândute astăzi pot proveni din loturi cumpărate la prețuri mai ridicate.

„Prețurile de la pompă nu cresc neapărat imediat și în aceeași proporție cu prețul barilului, deoarece există stocuri, contracte și decalaje comerciale”, a explicat Silviu Gresoi, citat de Adevărul Financiar.

O apreciere a dolarului față de leu poate diminua avantajul unei ieftiniri a petrolului exprimată în moneda americană. În plus, prețul la pompă include accize și TVA, astfel că variația procentuală a materiei prime nu poate fi transferată mecanic asupra întregii sume plătite de consumator.

Prețurile motorinei ar putea continua să scadă. Cât costă litrul duminică la principalele benzinării
„Piața reacționează mult mai rapid când există motive de scumpire decât atunci când există motive de ieftinire”, a afirmat Silviu Gresoi, potrivit sursei citate.

Totuși, diferența dintre evoluția Brent și cea a prețurilor de la stații nu demonstrează singură că distribuitorii rețin comercial ieftinirea. Analiza ar trebui să includă cotațiile angro ale produselor rafinate, costurile și marjele. Benzina și motorina au, de asemenea, piețe distincte, influențate de cerere, stocuri și capacitatea rafinăriilor. În cazul motorinei, consumul din transporturi, agricultură și industrie poate susține prețurile.

Ce rol au măsurile fiscale pentru motorină

Potrivit Adevărul Financiar, Guvernul a prelungit prin Hotărârea nr. 937/2026 măsurile de criză de pe piața țițeiului și produselor petroliere până la 1 februarie 2027. Acestea includ reducerea etapizată a accizei la motorina standard și limitarea adaosului comercial.

Executivul a estimat că, fără prelungirea intervenției, motorina ar fi putut ajunge la aproximativ 11,75 lei pe litru, față de circa 10,90 lei la 12 octombrie. Diferența de aproximativ 85 de bani reprezintă un scenariu calculat de Guvern, nu o economie măsurată direct la pompă.

„Reducerea accizei nu se vede automat la pompă dacă, în aceeași perioadă, crește prețul de bază sau marja comercială”, a declarat Silviu Gresoi, potrivit analizei citate.

În opinia expertului, efectul unei reduceri de taxe trebuie evaluat prin compararea prețurilor înainte și după aplicarea măsurii, dar și a costurilor din aceeași perioadă. Creșterea altor componente ale prețului poate diminua beneficiul fiscal pentru consumator.

Putilean: contează dacă ieftinirea se menține

Raul Putilean avertizează că o mișcare bursieră izolată nu este suficientă pentru a anticipa reduceri de durată ale cheltuielilor cu carburanții. Pentru consumatori, decisivă este persistența scăderii și transmiterea acesteia în costurile curente.

„Pentru un consumator din România, contează dacă ieftinirea se menține și se vede în cheltuielile curente, nu doar în cotația barilului. O singură ședință de scădere nu este suficientă pentru a vorbi despre o reducere durabilă a costurilor”, explică Putilean, citat de Adevărul Financiar.

Perspectivele rămân condiționate de evoluția conflictului și de siguranța aprovizionării. Analiza semnalează că atacurile asupra navelor din apropierea Golfului și a Strâmtorii Ormuz întrețin temerile pieței, iar o escaladare ar putea inversa rapid tendința descendentă a petrolului.

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