Sindicatele critică decizia Guvernului de creștere a salariului minim de la 1 iulie, în loc de 1 ianuarie

Blocul Național Sindical consideră că decizia coaliției de guvernare de a majora salariul minim brut la 4.325 lei începând cu 1 iulie este incorectă, abuzivă, lipsită de fundament economic și social, și contrară legislației în vigoare.

Sindicaliștii BNS amintesc că România are, începând cu anul 2025, un mecanism clar, predictibil și agreat de toate părțile (Guvern, patronate și sindicate) pentru stabilirea salariului minim, mecanism adoptat prin HG nr. 35/2025, ca urmare a recomandărilor Comisiei Europene formulate în cadrul Semestrului European. Această formulă duce la determinarea salariului minim în baza unor indicatori cheie, precum: evoluția PIB, rata inflației, productivitatea muncii și coșul minim de consum, în deplină concordanță cu Convenția OIM nr. 131/1970, ratificată de România prin Decretul nr. 83/1975; Directiva (UE) 2022/2041 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

„Nimeni nu a contestat această formulă la momentul adoptării ei de către Guvern, tocmai pentru că este corectă din punct de vedere economic, respectă principiile economiei de piață și angajamentele internaționale asumate de România.

Aplicarea formulei legale indică în mod clar că salariul minim brut pentru anul 2026 trebuie să fie de cel puțin 4.325 lei începând cu 1 ianuarie, nu de la jumătatea anului. Amânarea creșterii până la 1 iulie echivalează, în fapt, cu o înghețare a salariului minim pentru primele șase luni ale anului și are efecte directe și grave asupra unui număr foarte mare de salariați”, avertizează BNS.

Potrivit acestuia, datele sunt elocvente, având în vedere că salariul minim a crescut în ianuarie 2025 cu 9,45%; productivitatea muncii este estimată la o creștere de 9,9%; rata inflației în 2025 se apropie de 10%, fiind de aproape trei ori mai mare decât media UE.

,,Decizia coaliției privind creșterea salariului minim de la 1 iulie 2026 este una ticăloasă care întărește constatarea că actuala clasă politică se comportă ca și cum ar fi stăpânii României. De ce? Avem o lege în vigoare, aprobată de Parlament, care stabilește că salariul minim crește de la 1 ianuarie! Este legea care transpune Directiva europeană privind salariul minim. Apoi, avem o Hotărâre de Guvern nr. 35 din 2025 care stabilește indicatorii, calcule și analiză de impact pentru determinarea salariului minim. Toate acestea sunt evaluate și prezentate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale după estimările Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Stabilirea valorii salariului minim nu este o negociere la tarabă, ci este rezultatul unor evaluări tehnice, în baza unor criterii și a unor indicatori clar stabiliți!”, a declarat președintele BNS, Dumitru Costin.

Înghețarea salariului minnim reduce puterea de cumpărare

În acest context, spun sindicaliștii, înghețarea salariului minim în termeni reali va conduce la o scădere severă a puterii de cumpărare în 2026, în special pentru cei mai vulnerabili lucrători. La finalul anului 2026, puterea de cumpărare a salariului minim riscă să fie mai mică decât în 2024.

BNS avertizează că vor fi afectați de această măsură aproximativ 1,8 milioane de salariați se află în intervalul 4.050 – 4.350 lei, dar și peste 849.000 de salariați al căror venit minim va fi înghețat încă 6 luni la valoarea de 4.050 lei

„De la 1 iulie 2026, numărul celor plătiți cu salariul minim va crește la peste 1,8 milioane de salariați. Menținerea deducerii fiscale de 300 va afecta suplimentar, de la 1 iulie, peste un sfert de million de lucrători aflați în plaja 4.326 lei - 4.525 lei întrucât vor avea venituri salariale nete mai mici decât cei plătiți cu salariul minim de 4.325 lei. Cu o astfel de abordare în politica fiscală și a salariului minim, România consolidează una dintre cele mai toxice piețe de muncă din U.E. și adâncește sărăcia în muncă”, consideră BNS.

BNS cere Guvernului să revină asupra deciziei

BNS cere coaliției de guvernare să revină asupra deciziei și să respecte atât prevederile legale, cât și fundamentele economice, sociale și statistice care au stat la baza determinării salariului minim în 2026. Salariații cu venituri mici nu pot suporta, încă o dată, nota de plată a politicilor inflaționiste ale statului!

BNS atrage atenția că peste 2 milioane de lucrători români se vor afla anul viitor sub o presiune uriașă pentru că în acest an au pierdut deja tot ceea ce câștigaseră din creșterea salariului minim la 1 ianuarie 2025, ca urmare a inflației ridicate. „Anul viitor va continua să adâncească rata sărăciei în muncă”, spun sindicaliștii.