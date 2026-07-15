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Peste 14 milioane de euro pentru sprijinirea angajaților din industria auto vizați de restructurări. România, printre țările beneficiare

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Comisia Europeană a anunțat lansarea a șase proiecte-pilot în cadrul noii Garanții Europene pentru Competențe, un program destinat sprijinirii angajaților din industria auto care sunt expuși riscului de șomaj. România este implicată în două dintre proiecte.

De proiecte beneficiază și angajații români vizați de restructurări. FOTO Shutterstock
De proiecte beneficiază și angajații români vizați de restructurări. FOTO Shutterstock

Inițiativa beneficiază de un buget total de 14,5 milioane de euro și va sprijini aproape 1.000 de lucrători europeni din sectorul auto prin programe de formare profesională și facilitarea accesului către noi locuri de muncă în domenii aflate în dezvoltare.

Proiectele vor fi implementate de parteneri din Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Germania, Grecia, Italia, Polonia, România și Slovacia.

Roxana Mînzatu: „Competenţele deschid calea către locuri de muncă, stabilitate şi noi oportunităţi”

Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, a subliniat importanța proiectelor-pilot pentru sprijinirea angajaților afectați de transformările economice și tehnologice.

„Am aprobat finanțarea a șase proiecte-pilot pentru viitoarea Garanție Europeană pentru Competențele Lucrătorilor. Așa cum am anunțat în 2025, când am lansat Union of Skills, e esențial să maturizăm și să scalăm în Europa un nou instrument pentru sprijinirea lucrătorilor din sectoarele și companiile aflate în restructurare. Elementul-cheie este momentul în care investim în oameni: nu atunci când lucrătorii intră în șomaj sau când raportul lor de muncă încetează, ci înainte de această etapă, cât timp sunt încă activi. De asemene, cum investim e esențial: în formări corelate direct cu un loc de muncă vizat pentru fiecare beneficiar. Și nu investim în formare pentru orice loc de muncă, ci în locuri de muncă cu standarde bune, într-un sector competitiv”, a explicat Roxana Mînzatu pe Facebook.

Oficialul european a precizat că aceste proiecte reprezintă un pas important către implementarea viitoarei Garanții Europene pentru Competențe.

Angajații vor fi recalificați pentru sectoarele aflate în creștere

Proiectele-pilot vor testa noi modele de sprijin pentru lucrătorii aflați în proces de reconversie profesională, prin colaborarea dintre autorități publice, angajatori și furnizori de formare.

„Așadar, prin Garanția Europeană pentru Competențe, lucrătorii vor primi sprijin personalizat pentru evaluarea nivelului competențele lor la momentul inițial, pentru a se recalifica sau perfecționa, inclusiv pentru a putea lucra cu AI și pentru a avea o tranziție profesională cât mai rapidă și mai ușoară către noul rol sau noul loc de mun”, a adăugat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

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Scopul proiectelor este identificarea nevoilor reale de competențe, dezvoltarea unor programe de formare adaptate pieței muncii și facilitarea tranziției către sectoare strategice sau aflate în expansiune:

„De ce pilotăm acest concept? Pentru a identifica metodele și abordările care funcționează cu adevărat și care dau rezultate bune și pentru firme dar și pentru angajați, astfel încât să le putem, ulterior, din 2028, extinde în cadrul viitorului buget european pentru perioada 2028–2034. Îmi doresc ca statele membre să investească inteligent și cu impact resursele pe care le au la dispoziție prin Fondul Social European Plus.Când investim în capitalul uman, nu vreau să finanțăm doar cursuri, ci programe personalizate și servicii integrate, care să conducă la angajarea într-un loc de muncă de calitate, într-un rol care contribuie la dezvoltarea economiei.Fiecare european își dorește să facă parte din povestea de succes a competitivității economice a Europei”.

De asemenea, proiectele vor contribui la dezvoltarea viitoarei Garanții Europene pentru Competențe, inclusă în propunerile Comisiei pentru perioada bugetară 2028-2034, și vor furniza date privind eficiența măsurilor de recalificare și perfecționare profesională.

Programul este gestionat de Agenția Fondului Social European, în colaborare cu Centrul European de Competențe pentru Inovare Socială, în cadrul Fondului Social European Plus (FSE+).

„Cele șase proiecte vor fi derulate în zece state membre* și vor beneficia de o finanțare totală de 14 milioane de euro din Fondul Social European Plus.ilotăm Garanția pentru Competențele Lucrătorilor cu peste 1.000 de persoane - predominant tranziții job-to-job dinspre industria automotive către alte sectoare și joburi în creștere”, a mai explicat Roxana Mînzatu.

Cele șase proiecte se vor încheia în 2028.

Proiectele în care este implicată România 

România este implicată în două dintre proiecte, precizează Roxana Mînzatu.

1. GreenSHIFT Europe, coordonat de Consiliul Județean Timiș, împreună cu parteneri din Grecia, va sprijini lucrătorii afectați de restructurări să își valorifice experiența, să dobândească noi competențe și să se orienteze către sectoare de viitor.

2. România participă și la proiectul DEMANDS-AUTO*, alături de Italia și de alte state europene, pentru sprijinirea lucrătorilor din industria auto și din sectoarele conexe aflate în transformare. 

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