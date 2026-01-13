Până când se plăteşte impozitul în 2026 ca să ai parte de reducere. Detaliul important pe care românii trebuie să-l ştie

Taxele și impozitele au termene de plată diferite, plata impozitelor locale putând fi făcută în două tranșe egale, fără penalități. Legea indică însă un detaliu important pe care românii trebuie să-l știe și care le poate aduce beneficii de natură financiară.

Astfel, persoanele fizice care achită integral, până la 31 martie, impozitele pe clădiri, terenuri și mașini pot beneficia de o reducere a cuantumului sumei datorate cu 10%.

Până când se plăteşte impozitul în 2026

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Tot până la 31 martie persoanele fizice care au un al doilea job pe lângă cel cu Contract de muncă sau obțin altfel de venituri în afara celor salariale au de completat și Declarația Unică. După ce s-a stabilit oficial trecerea din 2025 la declarația unică precompletată de către Fisc, un ordin care include regulile precompletării formularului 212 a fost oficializat recent. Prin urmare, precompletarea va fi disponibilă anual cel târziu de la data de 31 martie, începând cu anul 2026, astfel încât persoanele fizice să aibă timp să verifice informațiile înainte de depunerea D212 la termenul din 25 mai.

Cu cât a crescut impozitul la locuinţe faţă de anul 2025

Impozitele locale pentru locuințe s-au majorat considerabil de la 1 ianuarie 2026, astfel încât atât persoanele fizice, cât și companiile plătesc mai mult pentru apartamentele folosite. Pe medie, vorbim de o creștere cu 70-80% a impozitului local pe locuințe.

Creșterea de impozit local pentru persoanele fizice a fost dispusă prin Pachetul 2 de măsuri fiscale, respectiv modificarea grilei valorii impozabile din Codul fiscal.

În medie, vorbim de o creștere cu 70-80% a impozitului local pe apartamente, pe alocuri chiar puțin mai mare.

Demn de menționat este că impozitul de proprietate pe locuință se plătește în mod egal de către soți și în funcție de cota parte deținută.

Astfel, pentru un apartament în Sectorul 1 al Capitalei pentru care în 2025 impozitul a fost de 366 de lei, în 2026 acesta a ajuns la 686 de lei, fiecăruia dintre soți revenindu-i de plată suma de 343 de lei în acest an, cu 87% mai mult decât anul trecut, ca urmare a modificărilor aduse grilei valorii de impozitare.

De asemenea, pentru un apartament din Popești Leordeni, pentru care anul trecut impozitul a fost de 400 de lei, în 2026 se va plăti aproximativ 720 de lei.

În Sectorul 6, pentru un apartament cu 3 camere suma de plată în 2026 a ajuns la 640 de lei