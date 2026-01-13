search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Până când se plăteşte impozitul în 2026 ca să ai parte de reducere. Detaliul important pe care românii trebuie să-l ştie

0
0
Publicat:

Taxele și impozitele au termene de plată diferite, plata impozitelor locale putând fi făcută în două tranșe egale, fără penalități. Legea indică însă un detaliu important pe care românii trebuie să-l știe și care le poate aduce beneficii de natură financiară.

Oameni care completează formulare pentru plata taxelor și impozitelor
Taxele și impozitele au termene de plată diferite. Foto arhivă

Astfel, persoanele fizice care achită integral, până la 31 martie, impozitele pe clădiri, terenuri și mașini pot beneficia de o reducere a cuantumului sumei datorate cu 10%.

Până când se plăteşte impozitul în 2026 

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Tot până la 31 martie persoanele fizice care au un al doilea job pe lângă cel cu Contract de muncă sau obțin altfel de venituri în afara celor salariale au de completat și Declarația Unică. După ce s-a stabilit oficial trecerea din 2025 la declarația unică precompletată de către Fisc, un ordin care include regulile precompletării formularului 212 a fost oficializat recent. Prin urmare, precompletarea va fi disponibilă anual cel târziu de la data de 31 martie, începând cu anul 2026, astfel încât persoanele fizice să aibă timp să verifice informațiile înainte de depunerea D212 la termenul din 25 mai.  

Cu cât a crescut impozitul la locuinţe faţă de anul 2025

Impozitele locale pentru locuințe s-au majorat considerabil de la 1 ianuarie 2026, astfel încât atât persoanele fizice, cât și companiile plătesc mai mult pentru apartamentele folosite. Pe medie, vorbim de o creștere cu 70-80% a impozitului local pe locuințe.

Creșterea de impozit local pentru persoanele fizice a fost dispusă prin Pachetul 2 de măsuri fiscale, respectiv modificarea grilei valorii impozabile din Codul fiscal.

În medie, vorbim de o creștere cu 70-80% a impozitului local pe apartamente, pe alocuri chiar puțin mai mare.

Demn de menționat este că impozitul de proprietate pe locuință se plătește în mod egal de către soți și în funcție de cota parte deținută.

Astfel, pentru un apartament în Sectorul 1 al Capitalei pentru care în 2025 impozitul a fost de 366 de lei, în 2026 acesta a ajuns la 686 de lei, fiecăruia dintre soți revenindu-i de plată suma de 343 de lei în acest an, cu 87% mai mult decât anul trecut, ca urmare a modificărilor aduse grilei valorii de impozitare.

De asemenea, pentru un apartament din Popești Leordeni, pentru care anul trecut impozitul a fost de 400 de lei, în 2026 se va plăti aproximativ 720 de lei.

În Sectorul 6, pentru un apartament cu 3 camere suma de plată în 2026 a ajuns la 640 de lei

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă
stirileprotv.ro
image
Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii
gandul.ro
image
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
mediafax.ro
image
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om”
fanatik.ro
image
Curtea de Conturi semnalează nereguli grave la Berceni, Prahova: cardurile primăriei, folosite de Crăciun, la benzinării din Maramureș. Bilete de avion de 10.000 de euro, fără documente justificative
libertatea.ro
image
VIDEO Fostul președinte al clubului unde a jucat Mutu a fost împușcat mortal la înmormântarea mamei sale
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
gsp.ro
image
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
La Niña a început să se prăbușească: Urmează o schimbare majoră de vreme în Europa, iarna 2026-2027 ar putea fi complet diferită
antena3.ro
image
O fabrică de bere din Transilvania, veche de 200 ani, e scoasă la vânzare pentru aproape 3 milioane €
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
cancan.ro
image
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
prosport.ro
image
Ce vedetă i-a dat lovitura de grație lui Cătălin Măruță. Cum i-a „săpat” emisiunea încă din 2025, a recunoscut fără ezitare
playtech.ro
image
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Rebela tenisului românesc”, prima reacție după ce a obținut succesul carierei
digisport.ro
image
Legumicultor: O să ducem copiii ca la muzeu în fermele româneşti. Mercosur ne afectează la tomate
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Noul ministru al Apărării, anunţ oficial despre armata obligatorie. Ce trebuie să ştie tinerii de peste 18 ani din România
romaniatv.net
image
Armata obligatorie în România? Anunț de ultimă oră de la Ministerul Apărării
mediaflux.ro
image
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Predicțiile înfricoșătoare ale Babei Vanga pentru 2026, făcute publice
actualitate.net
image
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, din 24 ianuarie. Viața acestor nativi se va schimba în bine
click.ro
image
Folia de aluminiu, aliatul neașteptat împotriva șoarecilor. Soluția rapidă care chiar funcționează
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Prințesa Rajwa și Prințul Moștenitor Al Hussein, Foto Instagram (7) (1) jpg
Viitoarea Regină a Iordaniei, mai modernă decât soacra sa, Rania. Prima apariție din 2026, foarte șic pentru cutumele musulmane
okmagazine.ro
Marlon Brando, Michael Jackson foto Profimedia jpg
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
image
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV

OK! Magazine

image
Viitoarea Regină a Iordaniei, mai modernă decât soacra sa, Rania. Prima apariție din 2026, foarte șic pentru cutumele musulmane

Click! Pentru femei

image
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?