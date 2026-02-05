Pachetul 3 de măsuri pentru relansarea economică a României cuprinde și bonificații pentru persoanele fizice. În ce condiții sunt acordate

Pachetul 3 de măsuri pentru relansarea economică a României cuprinde și bonificații pentru persoanele fizice, care se vor acorda în funcție de îndeplinirea unor condiții, potrivit proiectului de lege pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor.

„În vederea îmbunătățirii conformării voluntare a contribuabililor persoane fizice, precum și pentru stimularea plăţii obligaţiilor fiscale, se impune încurajarea contribuabililor persoane fizice de a achita sumele datorate și de a depune declarația unică, prin acordarea unei bonificații la plata impozitului pe venit datorat pentru veniturile anului 2025, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Potrivit acesteia, se propune, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, reglementarea unui mecanism de acordare a unei bonificații de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice.

Condiții pentru acordarea bonificației

Bonificația se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru veniturile realizate în anul 2025, inclusiv contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care au optat în anul 2025 pentru plata acesteia, se sting prin plată și/sau compensare, integral până la data 15 aprilie 2026 inclusiv. Acordarea bonificației nu este condiționată de obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care au optat în anul 2025 pentru plata acesteia pentru persoanele aflate în întreţinere;

b) declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele e fizice se depune până la 15 aprilie 2026 inclusiv.

Bonificația de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025 se acordă numai pentru impozitul pe venit stabilit prin declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice.

Bonificaţia se acordă de către contribuabil prin înscrierea acesteia în mod distinct în Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, iar impozitul pe venit de plată se determină prin diminuarea impozitului pe venit datorat cu valoarea bonificaţiei.

În cazul modificării, ulterior datei de 15 aprilie 2026, a nivelului obligațiilor fiscale reprezentând impozit pe venit, contribuție de asigurări sociale și contribuție de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru veniturile realizate în anul 2025, dreptul contribuabilului la bonificație se menține în situația în care obligația depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice a fost îndeplinită până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv și s-a efectuat plata obligațiilor fiscale stabilite prin aceasta până la aceeași dată.

În situația în care contribuabilii au depus până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ sau depun ulterior, până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv, Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, fără acordarea bonificației, pot beneficia de aceasta, prin depunerea unei declarații rectificative.

În cazul veniturilor din străinătate realizate în anul 2025 pentru care sunt aplicabile prevederile Convențiilor de evitare a dublei impuneri, bonificația se acordă prin aplicarea procentului de 3% asupra impozitului pe venit datorat rezultat după aplicarea regulilor de evitare a dublei impuneri.

În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor obținute din străinătate, în anul 2025, bonificația acordată potrivit prezentului act normativ nu afectează sumele din impozitul pe venit aferent anului 2025 care fac obiectul dispozițiilor art.123^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cazul contribuabililor care dispun asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit, pe baza formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor”.

„Măsura privind acordarea bonificațiilor reprezintă o fereastră de oportunitate pentru contribuabili, iar aplicarea acesteia este limitată în timp, respectiv până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv. După data de 15 aprilie 2026, acordarea bonificațiilor în cazul impozitului pe venit nu mai este posibilă.

Acordarea bonificației numai până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv, are în vedere creșterea conformării voluntare la declarare și plată pentru contribuabilii persoane fizice”, precizează documentul citat.