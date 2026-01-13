O fabrică americană trage obloanele în România: peste 1.000 de angajați rămân fără loc de muncă, în urma unei restructurări forțate de scăderea cererii

Fabrica Adient din Ploiești se închide, iar peste 1.000 de angajați își vor pierde locul de muncă. Compania americană invocă scăderea cererii și transformările din industria auto.

Decizia vine pe fondul scăderii cererii și al transformărilor profunde din industria auto, făcând parte dintr-un plan global de restructurare al companiei.

Restructurarea va presupune eliminarea treptată a aproximativ 1.010 locuri de muncă, iar producția fabricii va fi oprită până la mijlocul anului 2027. Compania susține că nu a identificat „nicio opțiune viabilă” pentru continuarea activității unității, potrivit Profit.

„Transformările profunde la nivelul întregii industrii auto au făcut ca Adient să se confrunte cu presiuni comerciale semnificative și, în acest context, compania anticipează întreruperea operațiunilor la fabrica din Ploiești”, se arată în comunicat.

Oficialii Adient explică faptul că decizia este necesară pentru menținerea rezilienței și competitivității pe termen lung, în condițiile incertitudinii legate de ritmul tranziției către mobilitatea electrică, scăderii cererii și creșterii concurenței.

„Restructurarea planificată ar urma să implice o eliminare treptată a aproximativ 1.010 de locuri de muncă, precum și oprirea producției către mijlocul anului 2027”, a explicat compania.

Potrivit sursei citate, Adient este prezentă în România din anul 2000 și are peste 5.800 de angajați, operând șase unități de producție la Jimbolia, Craiova, Poiana Lacului, Bradu, Ploiești și Pitești.

Fabrica din Ploiești este specializată în tapițerii auto, la fel ca unitatea din Pitești, care produce pentru mărci premium precum Mercedes și BMW.

La nivel global, compania are peste 75.000 de angajați în 29 de țări și mai mult de 200 de unități de producție și asamblare. Adient furnizează scaune auto pentru unii dintre cei mai mari constructori din lume, printre care Stellantis, Renault, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford și General Motors.

Noua rundă de disponibilizări și celelalte măsuri de restructurare vor genera un cost total de 125 de milioane de dolari. Compania estimează că, în urma acestor măsuri, costurile operaționale vor fi reduse cu aproximativ 60 de milioane de dolari pe an.

În județul Prahova, rata șomajului în 2025 a fost de 2,22%, sub media națională de 3,12%, conform datelor AJOFM Prahova.