Intesa Sanpaolo a finalizat achiziţia grupului românesc First Bank

Intesa Sanpaolo a finalizat achiziţia grupului românesc First Bank S.A. (România) de la fondul privat de investiţii cu sediul în SUA J.C. Flowers & Co, conform unui comunicat al băncii.

În urma semnării, la 28 octombrie 2023, de către Intesa Sanpaolo S.p.A. şi JCF Tiger Holdings S.A.R.L., acţionarul majoritar al First Bank SA, a unui contract de vânzare-cumpărare pentru achiziţia a 99,980513% din acţiunile First Bank S.A. şi după ce a obţinut toate aprobările necesare de la toate autorităţile de reglementare relevante, Intesa Sanpaolo a finalizat astăzi achiziţia First Bank.

Această achiziţie permite Intesa Sanpaolo să îşi dubleze prezenţa în România, ţară în care este activă din 1996 prin Intesa Sanpaolo Bank România. Achiziţia consolidează poziţionarea competitivă a Grupului Intesa Sanpaolo pe piaţa locală, incluzându-l în topul primelor 10 bănci din România.

Împreună, Intesa Sanpaolo Bank România şi First Bank totalizează active de aproximativ 3,2 miliarde de euro, deservesc aproximativ 143.000 de clienţi şi au peste 1.500 de angajaţi.

Cele două bănci - First Bank şi Intesa Sanpaolo Bank Romania - fac acum parte din Divizia de Bănci Subsidiare Internaţionale a Grupului, un jucător cheie în regiunea Europei Centrale şi de Est, ce oferă servicii clienţilor de retail, corporate şi IMM-urilor.

"Le urăm un călduros bun venit angajaţilor şi clienţilor First Bank în cadrul Grupului Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari şi mai solide grupuri bancare din Europa. Consolidarea prezenţei noastre în România va stimula investiţiile italiene şi străine în această ţară, va intensifica schimburile comerciale şi va sprijini internaţionalizarea IMM-urilor. Dezvoltarea noastră va stimula inovarea la nivel economic, în beneficiul persoanelor fizice şi juridice", a declarat Marco Elio Rottigni, şeful Diviziei de Bănci Subsidiare Internaţionale a Grupului.

Prezenţa consolidată a Grupului Intesa Sanpaolo în România va contribui la dezvoltarea economică a ţării, atrăgând investiţii şi oferind sprijin companiilor, care vor beneficia de servicii ce facilitează extinderea pe plan internaţional şi de consultanţă specializată pentru investiţiile din zona ESG (Environmental, Social, and Governance). De asemenea, clienţii români vor avea acces la produsele şi serviciile oferite la nivel global de Grupul Intesa Sanpaolo.

First Bank se alătură Grupului Intesa Sanpaolo, lider bancar european care gestionează active financiare ale clienţilor în valoare de peste 1.300 de miliarde de euro şi ocupă locul trei în funcţie de capitalizarea de piaţă în rândul băncilor din zona euro. Modelul de afaceri diversificat şi flexibil al Grupului Intesa Sanpaolo se distinge prin accentul pus pe wealth management, alături de investiţii solide în tehnologie şi inovaţie. La sfârşitul lui 2023, grupul avea 20,8 milioane de clienţi şi 94.400 de angajaţi în Italia şi în străinătate, cu active totale de peste 964 de miliarde de euro, generând un venit net anual de 7,7 miliarde de euro.

Intesa Sanpaolo, cu peste 420 de miliarde de euro în credite şi 1.300 milioane de euro în active financiare ale clienţilor la sfârşitul anului 2023, este cel mai mare grup bancar din Italia, cu o prezenţă internaţională semnificativă.

J.C. Flowers este o firmă de investiţii private de top, dedicată investiţiilor la nivel global în industria serviciilor financiare. Înfiinţată în 1998, firma a investit capital de peste 18 miliarde de dolari, inclusiv co-investiţii, în 66 de companii de portofoliu din 18 ţări, într-o serie de subsectoare ale industriei, inclusiv bănci, asigurări şi reasigurări, firme de valori mobiliare, finanţe specializate şi servicii şi gestionarea activelor. Cu aproximativ 5 miliarde de dolari de active în administrare, J.C. Flowers are birouri în New York, Londra şi Palm Beach.