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Reactoarele modulare mici câștigă teren în Europa și SUA

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Reactoarele nucleare modulare mici (SMR) sunt considerate una dintre cele mai promițătoare tehnologii pentru producerea de energie curată, beneficiind de un sprijin tot mai mare din partea guvernelor și a politicilor energetice internaționale.

Reactoarele modulare mici de la Doiceşti
Reactoarele modulare mici câștigă teren în Europa și SUA. Foto arhivă

Potrivit Nuclearelectrica, aceste reactoare oferă flexibilitate în implementare, costuri mai reduse și pot contribui la dezvoltarea economică și la accelerarea procesului de decarbonizare.

Ce sunt reactoarele modulare mici

Reactoarele nucleare modulare mici (Small Modular Reactors – SMR) au fost proiectate și dezvoltate de industria nucleară pe baza experienței acumulate în zeci de ani de operare a reactoarelor nucleare de mare capacitate la nivel mondial.

Potrivit Nuclearelectrica, această tehnologie a fost concepută pentru a oferi o soluție flexibilă și eficientă din punctul de vedere al implementării, iar în prezent beneficiază de un sprijin puternic atât în politicile energetice din Europa, cât și la nivel internațional, prin măsuri menite să accelereze dezvoltarea și implementarea acestor proiecte.

Experții din domeniul energiei consideră că SMR-urile reprezintă o tehnologie-cheie pentru producerea de energie curată, fiind proiectate să fie mai ieftine și mai flexibile decât centralele nucleare convenționale.

Capacitate mai redusă, construcție mai rapidă

Un reactor modular mic poate produce până la 300 MW electrici (MWe), comparativ cu reactoarele nucleare tradiționale, care au în general o capacitate cuprinsă între 1.000 și 1.400 MWe.

Principalul avantaj al SMR-urilor este însă modul în care sunt construite. Acestea sunt proiectate pentru producția în serie în fabrici, ceea ce poate reduce atât costurile, cât și timpul necesar realizării unui proiect nuclear.

Există patru tipuri principale de reactoare modulare mici:

  • reactoare cu apă ușoară;
  • reactoare cu neutroni rapizi;
  • reactoare de temperatură înaltă moderate cu grafit;
  • reactoare cu sare topită.

Datorită designului compact și modular, aceste reactoare sunt mai ușor de transportat și instalat, ceea ce le face potrivite inclusiv pentru alimentarea centrelor de date sau pentru zone izolate, unde conectarea la rețeaua electrică este dificilă sau implică investiții ridicate.

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Pot fi construite pe amplasamentele fostelor centrale

Un alt avantaj evidențiat de Nuclearelectrica este posibilitatea valorificării fostelor centrale electrice dezafectate.

În multe dintre aceste locații există deja infrastructura energetică necesară, ceea ce permite amplasarea reactoarelor modulare mici cu investiții mai reduse decât în cazul construirii unor reactoare nucleare de mare putere de la zero.

Compania consideră că această abordare poate contribui atât la reindustrializarea zonelor respective, cât și la dezvoltarea economiei locale, în paralel cu reducerea costurilor proiectelor.

SMR-urile, o soluție pentru securitatea energetică și decarbonizare

Potrivit companiei, progresele tehnologice înregistrate în ultimii doi ani au apropiat reactoarele modulare mici de etapa implementării comerciale.

Nuclearelectrica apreciază că această tehnologie are potențialul de a deveni una dintre cele mai avantajoase soluții pentru consolidarea securității energetice, susținerea dezvoltării economice și accelerarea procesului de decarbonizare.

Statele Unite conduc dezvoltarea reactoarelor modulare mici

Conform datelor prezentate de companie, SUA sunt lider mondial în dezvoltarea reactoarelor modulare mici, având prevăzute 28 de amplasamente pentru implementarea acestei tehnologii.

Pe următoarele locuri se află Canada, cu nouă amplasamente planificate, și Marea Britanie, cu șapte.

China, Franța, Polonia și Finlanda au fiecare câte patru amplasamente dedicate proiectelor SMR, în timp ce Suedia are trei astfel de locații.

Beneficiile economice ale implementării

Nuclearelectrica susține că dezvoltarea pe scară largă a reactoarelor modulare mici este doar o chestiune de timp, iar statele care vor implementa primele această tehnologie vor beneficia de avantaje importante.

Printre acestea se numără consolidarea sistemului energetic, dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare, apariția unor ecosisteme economice dedicate industriei nucleare, alimentarea viitoarelor centre de date și formarea unei noi generații de specialiști în domeniul energiei nucleare.

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