search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Noua lege a insolvenței caută vinovați de serviciu în economie. Analist: E doar o vânătoare de vrăjitoare

0
0
Publicat:

Dincolo de intențiile Guvernului de a regla mecanismele economiei, în sensul reducerii riscurilor comerciale, eliminării firmelor ,,zoombie’’ și mai ales a scăderii evaziunii fiscale, noile prevederi ale legii insolvenței, vin să complice și mai mult administrarea companiilor cu probleme.

Cineva ține în mână o ștampilă pe care scrie „insolvent”
Modificările la legea insolvenței pun în dificultate activitatea firmelor

Procedura de insolvență este, în esență, o metodă prin care economia se curăță de firmele cu probleme, o procedură juridică esențială pentru o economie sănătoasă.

Și asta mai ales în condițiile în care un procent semnificativ de societăți comerciale ”mor” în câțiva ani de la înființare, din cauza lipsei capitalul, a blocajului financiar și, mai ales, a lipsei de know-how economic.

În loc să fie privită ca o procedură absolut normală în economie, așa cum se întâmplă în economiile dezvoltate, unde insolvența sau falimentul nu sunt privite ca un eșec iremediabil, un motiv de oprobiu public, la noi insolvența este transformată în sperietoare publică ori de câte ori politicienii au nevoie să acopere neputința instituțiilor statului în recuperarea datoriilor uriașe și pedepsirea vinovaților”, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.

Noua lege a insolvenței, așa cum este definită în draftul prezentat public de către Ministerul Justiției, vine să îi transforme pe cei care, din varii motive, eșuează în afaceri, în vinovații de serviciu pentru tot ce se întâmplă negativ în România.

Dovadă faptul că, în ultimele luni, o mulțime de lideri politici, prea puțini cunoscători ai fenomenului, au lansat în spațiul public afirmații alarmiste despre „abuzul de insolvență” și „miliardele pierdute” din cauza acesteia.

Ce își dorește Guvernul cu noua lege

Noua lege își propune, în esență, să instituie un fel de filtru de „bună-credință” al judecătorului la deschiderea procedurii. În plus, interzice accesul la procedura de insolvență pentru „recidiviști”, emite termene mai scurte pentru perioada de insolvență, o procedură accelerată de tragere la răspundere și interzice înființarea de firme de către asociați/administratori aflați în insolvență.

Potrivit analiștilor de la Frames, multe dintre aceste măsuri există deja în legislația actuală și nu de ieri de azi. Legea 85/2014, Legea societăților nr. 31/1990 și Codul penal sancționează intrarea cu rea-credință în insolvență; frauda împotriva creditorilor; bancruta frauduloasă sau simplă; fraudele comise de administratori în dauna creditorilor (art.239,240,241 și 242 din Codul penal, art.169 din legea 85/2014.

„Nu cadrul legal este problema, ci lipsa aplicării lui. În majoritatea cazurilor de faliment, de exemplu, practicianul în insolvență, mai rar creditorii, solicită atragerea răspunderii.

Conform unei decizii ICCJ, acolo unde fiscul este creditor, sentința definitivă se predă fiscului pentru executare. Cu privire la infracțiunile contra patrimoniului aplicabile insolvenței, practicianul se ferește de obicei să formuleze plângeri întrucât practica a arătat că cercetarea penală durează excesiv de mult, pe de o parte, iar pe de altă parte obligația plângerii ar aparține mai mult creditorilor (părții vătămate)”, afirmă specialiștii.

„Firmele inactive fiscal blochează economia”

O altă idee lansată în spațiul public de către politicieni este că firmele inactive fiscal „blochează corecta funcționare a economiei”.

Potrivit experților, afirmația este doar în parte adevărată. „În fapt, o firmă declarata inactivă la Registrul Comerțului nu produce bunuri, servicii și nici nu interacționează cu piața. Singurul loc unde poate crea „distorsiuni” este în statistici, dacă acestea nu sunt corect filtrate”, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.

Citește și: Guvernul a modificat Legea insolvenţei. Cât timp pot fi suspendate executările silite

Potrivit analizei Frames, inactivitatea fiscală este, în esență, o sancțiune aplicată contribuabilului de către ANAF în anumite cazuri (nu își îndeplinește obligațiile declarative prevăzute de lege, evită controalele organului fiscal, ANAF constată că firma nu funcționează la domiciliul fiscal declarat, are sediul social/ mandatul administratorului expirat etc....). Registrul acestor firme este ținut tot de ANAF.

Ca urmare a „anulării codului de TVA” și a celorlalte sancțiuni (amenzi, nededucerea cheltuielilor și a tva-ului etc.), orice firmă serioasă fie depune imediat eforturi să fie reactivată fie dispare de pe piață ca urmare a concurenței.

Instrumentul legal există și pentru aceste situații, în legea 31, art.237 care abordează și dizolvarea din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate și radierea din oficiu, în anumite situații.

„Miliarde pierdute din cauza insolvenței” – inversarea cauzei cu efectul

Analiza Frames subliniază faptul că, în ultima vreme, pe scena politică se vehiculează tot mai mult ideea că insolvența este folosită „pentru a evita plata datoriilor, nu pentru a salva afacerea”.

„Este o dovadă a lipsei de know-how, de cunoștințe în domeniu a celor care susțin astfel de afirmații.

Definiția legală a insolvenței (Legea 85/2014, art. 5 pct. 29) este imposibilitatea debitorului de a plăti datoriile certe, lichide și exigibile cu sumele de bani disponibile. Cu alte cuvinte, la data intrării în insolvență, societatea deja a intrat în incapacitate de plată iar intrarea în insolvență este o obligație legală și are tocmai scopul de a găsi soluții de plată, fie prin reorganizare, fie prin lichidare”, arată analiza Frames.

Chiar dacă ar exista situații în care un mare datornic la stat (și nu au fost prezentate exemple) ar reuși deschiderea insolvenței deși ar putea plăti datoriile la stat, această situație de fapt ar trebui cunoscută de ANAF care ar fi trebui să reacționeze prompt, fie pe cale civilă în cadrul procedurii de insolvență fie chiar prin sesizarea procurorilor.

Vânătoare de vrăjitoare

Datele financiare oficiale, prezentate de ANAF, arată că nu cei din mediul privat sunt principalii vinovați pentru blocajele din economie, pentru marile restanțe la bugetul de stat.

Printre firmele în insolvență cu cele mai mari datorii la buget se numără societăți cu capital integral sau majoritar de stat. Cazuri documentate arată că aceste companii rămân în insolvență ani la rând, cu pasiv uriaș, fără ca statul să aplice aceleași „măsuri ferme” cu care amenință mediul privat.

Dincolo de măsurile salutare anunțate de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în scopul eficientizării activității ANAF, este nevoie de mai multă atenție la firmele de stat care se folosesc de acest mecanism al insolvenței. Iar în prim-plan se află aceste mari companii care profită de statutul lor, de influența pe care o au în zona decizională, neplătindu-și obligațiile și distorsionând semnificativ mediul de business”, afirmă Negrescu.

Citește și: Cum pot evita firmele românești insolvența din cauza facturilor neîncasate și a scăderii vânzărilor

Potrivit analiștilor, dacă va fi aprobat în forma propusă în dezbatere de Ministerul Justiției, proiectul riscă să genereze mai multe probleme în economie decât să ofere un instrument eficace în gestionarea firmelor cu probleme.

Mai mult chiar, proiectul amână aplicarea reală a legii prin introducerea unor filtre suplimentare care blochează accesul la protecția legală a firmelor oneste aflate în dificultate.

„Insolvența nu este principala cauză a problemelor României, ci un mecanism legal necesar pentru a gestiona dificultățile financiare în mod ordonat. A o transforma în țap ispășitor pentru toate problemele economiei, de la comportamentul incorect în business la problemele de colectare ale ANAF reprezintă o soluție ineficientă.

În loc să ne focusăm pe reducerea evaziunii prin mecanismele clare, prevăzute de lege, transformăm ideea de insolvență într-o adevărată vânătoare de vrăjitoare, iar efectele vor fi pe măsură”, a mai declarat Negrescu.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
digi24.ro
image
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
stirileprotv.ro
image
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Ele sunt zodiile care își schimbă viața de pe 24 august de ora 00.00. Momente neașteptate, răsturnări de situație, dar și protecție din plin pentru ele
fanatik.ro
image
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
libertatea.ro
image
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Ce pensie ar primi, la 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Filmul tragediei cu 4 tineri morți, în Făgăraș. "A venit până aici sus, eşti nebun?"
observatornews.ro
image
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Ghețarii arctici, în declin din cauza încălzirii globale. De ce se topesc într-un ritm alarmant
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
Doliu în diplomația română! Ambasadorul Ioan Donca a murit la 85 de ani
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
romaniatv.net
image
Se dă pensie 1.281 de lei pe lună pentru pensionarii care nu au lucrat vreodată! Ce este indemnizație socială pentru pensionari, fosta pensie socială minimă garantată
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
click.ro
image
Patru zodii sunt privilegiate de astre. Urmează o perioadă de aur, se anunță 23 de zile pline de reușite, iar totul se schimbă de pe 27 august
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Napolitane cu caramel si nuci Sursa foto shutterstock 2456580029 jpg
Napolitane cu caramel şi nuci. Sunt gata în 30 de minute
clickpentrufemei.ro
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni

OK! Magazine

image
Mame și fiice: aceste vedete au niște fete care le seamănă leit. Cine-i mai frumoasă?

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
O toamnă excelentă se anunţă pentru aceste trei zodii!