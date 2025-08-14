search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Modificări la Legea insolvenței: Ministerul Justiției vrea să prevină falimentele abuzive și să îmbunătățească recuperarea taxelor

0
0
Publicat:

Ministerul Justiției, în colaborare cu Ministerul Finanțelor și cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, a elaborat un set de propuneri de modificare a Legii insolvenței nr. 85/2014, pentru a fi incluse în pachetul al doilea de reforme, care va fi definitivat în perioada următoare.

MJ are un set de propuneri legate de Legea insolvenței. FOTO Inquam Photos / Geroge Calin
MJ are un set de propuneri legate de Legea insolvenței. FOTO Inquam Photos / Geroge Calin

Legislația în domeniul insolvenței este esențială pentru funcționarea mediului de afaceri. Procedurile de insolvență asigură lichidarea sau restructurarea ordonată a întreprinderilor ori a întreprinzătorilor aflați în dificultate financiară și economică, iar reglementarea lor echilibrată, cu luarea în considerare a tuturor drepturilor și intereselor în concurs, este definitorie pentru evaluarea riscului investițional și pentru crearea unui climat economic sănătos și credibil. Din aceste rațiuni, obiectivul eficientizării procedurilor de insolvență și de prevenire a insolvenței a fost permanent în atenția autorităților naționale”, a precizat Ministerul Justiției într-un comunicat transmis joi.

Potrivit Ministerului Justiției, funcționalitatea și eficiența procedurilor de insolvență și de prevenire a insolvenței au fost evaluate și în contextul analizei multidimensionale a factorilor ce influențează evoluția politicii bugetare.

Atragere a răspunderii pentru administratorii legali care, prin modul de administrare, introduc în mod voit în insolvență IMM–urile 

Ca urmare, în Planul Bugetar-Structural Național pe termen mediu 2025-2031, în cadrul reformei administrării sistemului de impozite și taxe, este prevăzută măsura „actualizării legislației specifice insolvenței, având ca obiectiv reducerea gap-ului de TVA, prin crearea cadrului legal de atragere a răspunderii pentru administratorii legali care, prin modul de administrare, introduc în mod voit în insolvență IMM–urile care datorează impozite și taxe și apoi în faliment IMM-urile care au raportul dintre datorii față de buget și activul total mai mari de 50%”, se arată în comunicat.

„În acest cadru de evaluare și acțiune este avută în vedere o intervenție legislativă etapizată pentru eficientizarea procedurilor reglementate de Legea insolvenţei nr. 85/2014, care să impacteze favorabil și nivelul de colectare a creanțelor statului, cu efect pozitiv în privința reducerii deficitului bugetar”, mai arată Ministerul Justiției.

Soluțiile propuse în proiectul de lege

În proiectul de lege care va fi promovat în perioada imediat următoare sunt propuse soluții pentru atingerea obiectivelor stabilite în Planul Bugetar-Structural Național:

1. Consolidarea regimului răspunderii administratorilor pentru aducerea societății în stare de insolvență. În acest scop, sunt propuse:

  • cerințe mai stricte de elaborare a raportului de evaluare a stării debitorului şi a cauzelor ce au condus la insolvență, pentru a facilita creditorilor, inclusiv creditorului fiscal, fundamentarea şi declanșarea acțiunii în răspundere a administratorilor;
  • acțiunea în răspundere nu mai vizează doar administratorii formali, ci şi administratorii de facto (care impun decizia financiară şi operațională a societății);
  • interdicția de a fonda societăți pe o perioadă de 5 ani, ca efect al hotărârii de atragere a răspunderii, interdicție care se înregistrează în Registrul Comerțului, informația fiind astfel accesibilă publicului;
  • extinderea interdicției ocupării funcției de administrare/conducere și la administratorul de facto;
  • administratorul și administratorul de facto împotriva cărora s-a introdus o acțiune în atragerea răspunderii nu pot avea calitatea de administrator special;
  • reglementarea unui caz distinct de atragere a răspunderii: vânzarea bunurilor ca ansamblu independent către afiliați în frauda creditorilor;
  • instituirea unei prezumții potrivit căreia nedepunerea situațiilor financiare şi a declarațiilor fiscale prezumă, până la proba contrară, neținerea, conform legii, a contabilității.

2. Creșterea gradului de recuperare a impozitelor și taxelor ce revin societăților aflate în insolvență, prin asigurarea unui nivel mai înalt de transparență a procedurii în raport cu creditorii, cu scopul de a facilita exercitarea remediilor procesuale împotriva practicilor de manipulare a votului și a tendințelor de tergiversare a procedurii. În acest scop, sunt propuse:

  • instituirea obligaţiei debitorului/administratorului judiciar de a prezenta motivele temeinice şi circumstanţele exceptionale ce pot justifica prioritizarea plăţii anumitor creanţe curente, ca excepție de la principiul plăţii creanțelor curente, potrivit scadentei;
  • notificarea creditorului fiscal în legătură cu intenția de deschidere a procedurii se va face de către debitor cu 15 zile înainte de depunerea cererii;
  • comunicarea electronică a rapoartelor și planului de reorganizare către toți creditorii care solicită;
  • rapoarte actualizate mai detaliate ale administratorului judiciar/lichidatorului judiciar;
  • includerea de informații suplimentare în tabelul creanțelor;
  • clarificarea obligațiilor administratorului concordatar în elaborarea listei creanțelor în concordat;
  • definirea conceptului de afiliat (persoane strâns legate de debitor), în sensul Legii insolvenței;
  • număr limitat de creditori afiliați în comitetul creditorilor (1/7).

3. Reducerea duratei procedurii insolvenței, prin măsuri concrete, cu efect imediat. În acest scop, sunt propuse:

  • verificarea periodică de către administratorul judiciar a stării financiare a debitorului, pentru a propune, de îndată, dacă este cazul, intrarea în faliment, în perioada de observație sau pe durata executării planului;
  • valorificarea bunurilor prin licitație publică, potrivit Codului de procedură civilă, dacă vânzarea, potrivit regulamentului de vânzare stabilit de creditori, nu conduce la vânzarea bunului într-un termen determinat;
  • închiderea procedurii insolvenței odată cu constatarea de către judecătorul-sindic a îndeplinirii tuturor obligațiilor de plată asumate prin planul confirmat, chiar dacă există una sau mai multe creanțe curente, care nu sunt certe, în cazul în care cuantumul cumulat al acestora nu este de natură a determina o stare de dificultate financiară sau de a genera iminența insolvenței ori de a afecta viabilitatea întreprinderii debitorului (caz în care dosarele asociate sunt trimise spre soluționare instanței competente, potrivit dreptului comun);
  • dezvoltarea și operaționalizarea în regim prioritar a unei platforme informatice pentru desemnarea aleatorie a administratorului /lichidatorului judiciar de către judecătorul-sindic;
  • completarea atribuțiilor practicienilor în insolvență, pentru a încuraja închiderea rapidă și cât mai eficientă a procedurilor de insolvență.
Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
digi24.ro
image
Familie din Iași distrusă când pleca în vacanță: tatăl mort, mama și copiii - în stare gravă. Imagini șocante
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
mediafax.ro
image
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
fanatik.ro
image
Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale
libertatea.ro
image
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
digi24.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
observatornews.ro
image
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Momentul în care Carmen Iohannis a gafat în public! Și-a arătat părerea despre țară chiar la evenimentul preferat al soțului
playtech.ro
image
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii Domnului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a convins: ”El va fi Balonul de Aur”
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate . Dispare plafonul de...
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Guvernul sprijină românii la plata facturilor! Iată cum
mediaflux.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Desertul ieftin, delicios și ușor de făcut pe care Prințul Harry îl adoră. Îi aduce aminte de dragostea mamei sale, iar Meghan i-l prepară

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!