Noi reguli pentru insolvenţa persoanelor fizice. Care este noul prag al datoriilor

Recent, legislația privind insolvența persoanelor fizice din România a primit o actualizare importantă prin publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei 13/2026 a Comisiei de Insolvență la Nivel Central. Această modificare clarifică modul în care se stabilește nivelul de trai rezonabil, un criteriu esențial pentru a determina dacă o persoană poate fi declarată în insolvență.

Insolvența personală poate fi cerută pentru datorii de 40.000 de lei. Foto arhivă

Legea insolvenței persoanelor fizice prevede că o persoană poate intra în insolvență dacă are datorii peste un anumit prag și nu există o probabilitate realistă să le achite pe parcursul unui an, menținând în același timp un nivel de trai rezonabil pentru sine și pentru persoanele aflate în întreținerea sa. Până acum, termenul „nivel de trai rezonabil” era mai degrabă abstract, iar noua decizie stabilește concret ce înseamnă acesta în practică.

Conform Deciziei 13/2026, nivelul de trai rezonabil se calculează pornind de la valoarea coșului minim lunar de consum, care este actualizată periodic de Comisia de Insolvență la Nivel Central, cu sprijinul Institutului Național de Statistică, în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum. Această valoare reprezintă suma minimă necesară pentru a acoperi cheltuielile indispensabile traiului zilnic, inclusiv pentru hrana, locuința, utilități, transport și alte nevoi esențiale ale debitorului și ale familiei sale. Legislația subliniază că această sumă nu poate fi oprită pentru plata datoriilor, deoarece este necesară pentru asigurarea demnității și a drepturilor fundamentale ale persoanelor implicate.

Diferențierea pe proceduri de insolvență

Decizia stabilește valori diferite ale coșului minim lunar de consum în funcție de procedura de insolvență:

  • Procedura pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau procedura simplificată de insolvență:

În mediul urban: 1.300 lei pentru fiecare adult, 957 lei pentru fiecare copil peste 14 ani și 683 lei pentru fiecare copil sub 14 ani.

În mediul rural: 1.049 lei pentru fiecare adult, 771 lei pentru fiecare copil peste 14 ani și 552 lei pentru fiecare copil sub 14 ani.

  • Procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active:

Valoarea coșului minim lunar de consum este egală cu salariul minim brut pe economie, indiferent de mediul de trai, iar pentru fiecare membru al familiei se adaugă valorile corespunzătoare pentru copii, ca în tabelul anterior.

Pe lângă aceste sume standard, se pot adăuga cheltuieli suplimentare legate de nevoi locative (utilități și întreținere), transport, alimente, continuarea studiilor sau plata primelor de asigurare obligatorie, în funcție de situația specifică a debitorului și a familiei sale.

Această clarificare a nivelului de trai rezonabil este esențială pentru aplicarea corectă a legii insolvenței și pentru protejarea persoanelor aflate în dificultate financiară. Practic, noua reglementare garantează că, chiar și în procesul de insolvență, debitorul și familia sa vor avea resurse suficiente pentru a-și asigura traiul zilnic, iar datoriile vor fi gestionate într-un mod echilibrat, fără a le pune în pericol supraviețuirea și demnitatea.

Astfel, Decizia 13/2026 oferă un cadru mai clar și mai sigur pentru aplicarea legii insolvenței persoanelor fizice, facilitând atât protecția debitorilor, cât și buna funcționare a procedurilor de rambursare sau lichidare a datoriilor.

Insolvența personală poate fi cerută pentru datorii de 40.000 de lei

În România, o persoană fizică poate solicita deschiderea procedurii de insolvență personală doar dacă datoriile sale depășesc un prag minim stabilit de lege, care în prezent este de aproximativ 40.000 de lei. Aceasta înseamnă că numai persoanele cu datorii certe și lichide peste această sumă pot iniția procedura. Datoriile includ credite bancare, carduri de credit, împrumuturi nebancare sau datorii fiscale neplătite. Pragul minim asigură faptul că procedura de insolvență este accesibilă doar celor care se află într-o situație financiară real problematică.

Pe lângă nivelul datoriilor, legea protejează și un nivel minim de venit necesar pentru traiul zilnic, numit „nivel de trai rezonabil”. Acesta reprezintă suma pe care debitorul o păstrează pentru a-și acoperi cheltuielile indispensabile, precum hrană, locuință, utilități și transport. Sumele sunt stabilite în funcție de mediul de trai și de numărul persoanelor aflate în întreținere:

Persoană fără copii în mediul urban: 1.300 lei/lună

Persoană fără copii în mediul rural: 1.049 lei/lună

Aceste sume nu pot fi folosite pentru plata datoriilor. Dacă venitul lunar depășește coșul minim, diferența poate fi folosită pentru rambursarea obligațiilor către creditori.

Exemplu de calcul

Să presupunem că o persoană fără copii, care locuiește în oraș, are un venit lunar de 4.000 lei și datorii totale de 60.000 lei.

Venitul lunar: 4.000 lei

Coș minim de consum: 1.300 lei

Cheltuieli obligatorii cu locuința/utilitățile: aprox. 800 lei

Alte cheltuieli esențiale (transport, asigurări, medicamente etc.): 400 lei

Suma totală protejată = 1.300 + 800 + 400 = 2.500 lei

Diferența care poate fi folosită pentru plata datoriilor: 4.000 – 2.500 = 1.500 lei/lună.

Astfel, doar venitul care depășește cheltuielile esențiale poate fi alocat rambursării datoriilor, iar restul este protejat pentru a menține un trai rezonabil.

image
