Numărul de insolvențe din ianuarie 2024 a crescut cu peste 16% comparativ cu anul trecut

Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă în ianuarie 2024 a fost de 509, în creştere cu 16,74% faţă de perioada similară din 2023, când au fost înregistrate 436 de insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 76, număr în scădere cu 20,83% faţă de ianuarie 2023.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Cluj, cu 53 insolvenţe (plus 60,61%), Timiş - 51 (plus 104%), Bihor - 42 (plus 13,51%) şi Ilfov - 34 (plus 21,43%).

Cele mai puţine insolvenţe s-au consemnat în judeţele Covasna - 1 (minus 75%), Mehedinţi - 2 (minus 66,67%), Harghita - 2 (faţă de niciuna în ianuarie 2023), Gorj - 2 ( la fel ca în prima lună a anului trecut), Călăraşi - 2 (+100%), în timp de în judeţul Sălaj nu a fost consemnată nicio insolvenţă.

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 135 (plus 1,5% comparativ cu ianuarie 2023), construcţii - 104 (plus 15,56%) şi în industria prelucrătoare - 64 (plus 16,36%).

Recent, asigurătorul de credite Allianz Trade a avertizat că firmele din întreaga lume se vor confrunta în 2024 cu o creştere a numărului de insolvenţe, pentru al treilea an consecutiv.

"Această tendinţă este valabilă şi în Germania - deşi cu o întârziere comparativ cu majoritatea ţărilor europene. Conform studiului privind insolvenţele realizat de Allianz Trade, slăbiciunea economiei, dificultăţile structurale şi înăsprirea condiţiilor de finanţare vor face probabil ca mai multe firme germane să se confrunte anul acesta cu dificultăţi financiare", a precizat compania, potrivit Reuters.

Numărul de insolvenţe în rândul firmelor din Germania va creşte probabil cu 13% în 2024, faţă de 2023.

"Această creştere a început deja, în special în semestrul doi din 2023, când numărul de insolvenţe a crescut cu 25% comparativ cu perioada similară din 2022, în special în industria ospitalităţii, în retail şi în construcţii", a apreciat Milo Bogaerts, director în cadrul Allianz Trade.