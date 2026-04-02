Războiul din Orientul Mijlociu produce efecte asupra economiei României. Explicațiile guvernatorului BNR

Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu a generat deja efecte vizibile asupra pieţelor energetice şi continuă să amplifice volatilitatea pieţelor financiare internaţionale, potrivit guvernatorului BNR Mugur Isărescu.

Evoluţiile externe se suprapun peste vulnerabilităţile interne deja cunoscute ale economiei României, precum persistenţa deficitelor gemene, a declarat, joi, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, citat de Agerpres.

„Tema actualei întâlniri, riscurile şi oportunităţile din sistemul financiar bancar românesc reflectă preocupările actuale ale mediului economic şi financiar într-un context internaţional volatil şi dificil de anticipat. Contextul economic global traversează o perioadă marcată de schimbări profunde, iar evenimentele geopolitice recente continuă să influenţeze structura economiei mondiale. Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu a generat deja efecte vizibile asupra pieţelor energetice şi continuă să amplifice volatilitatea pieţelor financiare internaţionale. În acelaşi timp, tensiunile comerciale dintre marile economii şi tendinţele tot mai accentuate de fragmentare economică contribuie la menţinerea unui climat global dominat de incertitudine. Pentru economia României, aceste evoluţii externe se suprapun peste vulnerabilităţile interne deja cunoscute, precum persistenţa deficitelor gemene", a spus Mugur Isărescu, la conferinţa cu tema "Riscuri şi oportunităţi în sistemul financiar românesc".

El a menţionat că, în acest context, înţelegerea şi explicarea mecanismelor economice şi financiare devin tot mai importante.

„Educaţia financiară nu mai înseamnă doar capacitatea de a administra eficient finanţele personale, ci reprezintă o componentă necesară pentru cunoaşterea modului în care funcţionează economia şi pentru a lua decizii informate. O societate mai bine pregătită din punct de vedere financiar este mai în măsură să înţeleagă evoluţiile şi tendinţele din economie, să gestioneze şocurile neaşteptate şi să contribuie la menţinerea stabilităţii financiare. Cam acesta este şi rolul nostru aici: să contribuim la o mai bună cunoaştere a modului în care funcţionează economia în general, economia României în particular", a declarat Mugur Isărescu.