Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
Anunțul Iranului privind înființarea unei autorități de tranzit în Strâmtoarea Ormuz, care ar urma să perceapă o taxă de până la 2 milioane de dolari pentru trecerea navelor, reaprinde temerile legate de evoluția prețului petrolului la nivel global și, implicit, de posibile scumpiri ale carburanților în România.

"Taxa Ormuz" ar putea scumpi considerabil motorina.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, prin care trece o parte semnificativă din petrolul exportat de statele din Golf, astfel că orice cost suplimentar sau risc geopolitic în zonă are efecte imediate asupra cotațiilor internaționale.

În acest context, expertul în energie Dumitru Chisăliță a explicat pentru „Adevărul” că impactul asupra prețului la pompă poate varia semnificativ, în funcție de evoluția pieței internaționale a petrolului și de intensitatea tensiunilor din regiune.

Blocarea totală a Strâmtorii Ormuz înseamnă un șoc de 13% în oferta globală de petrol, cu un deficit de 13,5 milioane barili/zi și un posibil salt al cotațiilor Brent peste 120 dolari/baril. Iar impunerea unei taxe de tranzit de 2 milioane de dolari pe fiecare navă care transportă petrol ar aduce o scumpire, inclusiv în România de la 0,03 lei/litru, la 1 sau chiar 2 lei pe litru”, a declarat pentru „Adevărul” Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Expertul în energie a explicat că nu taxa în sine ar aduce majorările de preț, cât scumpirile asigurărilor maritime, care au crescut în unele cazuri și de 4-6 ori, dar și speculațiile din piață provocate de deficitul de petrol. „Taxa de 2 milioane de dolari nu este problema principală. Matematic, ea adaugă doar câțiva bani pe litru. Problema reală este că transformă Ormuzul într-un instrument politic, introduce nesiguranță în cea mai importantă rută energetică a lumii și declanșează reacții speculative care pot scumpi petrolul mult peste costul real al taxei”, a punctat Dumitru Chisăliță.

La rândul său, Silviu Gresoi, expert în energie și analist de date, a explicat pentru „Adevărul” că taxa în site ar avea un impact în funcție de cantitatea transportată, dar scumpirea motorinei ar putea fi accelerată de riscul geopolitic.

„Teoretic, o asemenea taxă poate pune presiune pe prețuri, dar impactul direct nu ar trebui exagerat. Taxa de 2 milioane USD/navă se împarte la cantitatea transportată, iar efectul pe litru poate fi relativ redus. Creșterea mai mare ar veni însă din riscul geopolitic: asigurări mai scumpe, întârzieri, rute alternative, prime de risc și reacția pieței petrolului.

Estimativ, dacă tensiunile rămân controlate, impactul ar putea fi de câteva procente la pompă. Dacă situația escaladează sau tranzitul prin Ormuz este afectat serios, atunci creșterea poate fi mult mai mare, chiar de 10–20% sau peste, în funcție de cotația petrolului și de cursul valutar”, a declarat Silviu Gresoi pentru „Adevărul”.

Cum se transmite efectul din Ormuz până la pompa din România

Deși taxa anunțată de Iran nu este aplicată direct consumatorilor din România, impactul ei se propagă prin mecanismele pieței globale de petrol. Strâmtoarea Ormuz este un punct strategic pentru transportul țițeiului, iar orice risc de blocaj sau creștere a costurilor de tranzit determină reacții imediate pe piețele internaționale, în special asupra cotației Brent.

Cât va costa un plin de motorină în lunile următoare. Scenariile experților după blocajul negocierilor dintre Iran și SUA

Această creștere a prețului barilului se reflectă ulterior în costul carburanților rafinați, inclusiv motorină și benzină, care ajung în stațiile din România. În plus, piețele reacționează de multe ori anticipativ, ceea ce înseamnă că prețurile pot crește chiar înainte ca modificările să fie efectiv implementate, pe baza percepției de risc.

Cât costă motorina în România în prezent

În momentul de față, prețul motorinei în România se află deja la un nivel ridicat, cu diferențe mici între marile rețele de distribuție. Motorina standard se vinde în general între 9,63 și 9,69 lei pe litru, în funcție de companie și zonă. Astfel, Mol, Socar, OMV, Rompetrol și Lukoil practică un preț de 9,69 lei/litru, iar Petrom 9,63 lei/litru.

Pentru motorina premium, prețurile depășesc constant pragul de 10 lei pe litru, situându-se între 10,4 și 10,51 lei/litru, în funcție de furnizor: Petrom în jur de 10,4 lei/litru, Mol 10,51 lei/litru, Rompetrol 10,5 lei/litru, OMV 10,5 lei/litru, iar Lukoil până la 10,51 lei/litru.

Cât s-ar putea scumpi motorina din cauza „taxei Ormuz”

În acest context deja tensionat, o eventuală creștere a cotațiilor internaționale ale petrolului, determinată de introducerea taxei de tranzit în Strâmtoarea Ormuz și de riscurile geopolitice asociate, s-ar reflecta suplimentar peste nivelurile actuale ale carburanților din România.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, impactul final la pompă ar putea varia de la câțiva bani pe litru până la 1–2 lei, în funcție de amploarea tensiunilor și de reacția piețelor internaționale.

Într-un scenariu moderat, efectul s-ar putea traduce printr-o creștere graduală a prețurilor, cu motorina standard apropiindu-se sau depășind din nou pragul de 10 lei pe litru în rețelele mari. Într-un scenariu mai sever, în care piețele reacționează puternic la riscul de perturbare a fluxurilor de petrol din Ormuz, prețurile ar putea urca semnificativ peste nivelurile actuale, împingând inclusiv motorina standard spre valorile înregistrate în prezent de segmentul premium. În cel mai grav scenariu, prețurile motorinei standard ar putea ajunge la 11,6 – 11,7 lei/litru.

De ce România este expusă direct la astfel de șocuri

România este o economie importatoare netă de produse petroliere, ceea ce înseamnă că prețurile interne sunt puternic influențate de evoluția cotațiilor internaționale. Chiar dacă rafinarea și distribuția sunt locale, materia primă - petrolul - este tranzacționată pe piețe globale.

Din acest motiv, orice tensiune în zone strategice precum Strâmtoarea Ormuz se transmite rapid în prețul final la pompă, indiferent dacă este vorba de taxe, blocaje logistice sau riscuri geopolitice.

