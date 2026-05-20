Meta începe concedierile masive. Aproximativ 8.000 de angajați își pierd locurile de muncă în urma restructurării companiei

Meta a început marți trimiterea notificărilor de concediere către angajați, punând în aplicare un plan anunțat anterior și care afectează aproximativ 10% din forța de muncă, adică în jur de 8.000 de persoane. Decizia vine după o lună de incertitudine în interiorul companiei conduse de Mark Zuckerberg, în contextul unor restructurări ample și al investițiilor masive în inteligența artificială.

Conform unui memorandum intern transmis de șefa departamentului de resurse umane, Janelle Gale, notificările sunt trimise în trei valuri, începând de la ora 4 dimineața (ora locală, 20 mai), în funcție de regiuni. Angajații vizați sunt informați prin e-mail că își pierd locul de muncă, iar compania a precizat că oferă pachete compensatorii considerate peste media industriei, noteaază Business Insider.

În Statele Unite, angajații concediați vor primi 16 săptămâni de salariu de bază, la care se adaugă două săptămâni suplimentare pentru fiecare an lucrat în companie, precum și 18 luni de asigurare medicală pentru ei și familiile lor. Beneficii similare vor fi acordate și angajaților din afara SUA.

Meta a anunțat că aceste măsuri vin în contextul reorganizării interne, inclusiv reducerea numărului de manageri și trecerea către structuri mai plate.

„Suntem acum într-o etapă în care multe organizații pot funcționa cu o structură mai simplificată, cu echipe mai mici de grupuri/cohorte care se pot mișca mai rapid și cu mai multă autonomie”, a transmis Janelle Gale într-un mesaj intern.

Compania a precizat anterior că restructurarea are ca scop eficientizarea operațiunilor și susținerea investițiilor în proiecte strategice, în special în domeniul inteligenței artificiale. În paralel, Meta ar urma să redistribuie peste 7.000 de angajați către inițiative noi legate de AI.

De la anunțul inițial din 23 aprilie, angajații au lucrat într-o stare de incertitudine, fără informații clare privind statutul lor. Conducerea Meta a avertizat că nu sunt excluse noi runde de concedieri, în contextul în care compania își ajustează structura pentru a face față noilor priorități tehnologice și financiare.