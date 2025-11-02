Scandal în Franța: una dintre cele mai cunoscute platforme online este acuzată că vinde păpuși sexuale cu aspect de copii

Autoritatea franceză de protecție a consumatorilor a raportat autorităților că gigantul asiatic de modă rapidă Shein vinde „păpuși sexuale cu aspect infantil” pe site-ul său web, potrivit BBC.

Direcția Generală pentru Concurență, Protecția Consumatorilor și Controlul Fraudelor (DGCCRF) a precizat că descrierea și clasificarea online a păpușilor „face dificil să se pună la îndoială natura pornografică a conținutului”.

„Produsele în cauză au fost imediat retrase de pe listă imediat ce am luat cunoștință de aceste probleme grave”, a declarat, ulterior, pentru BBC, compania Shein.

Gigantul asiatic a declarat că echipa sa „investighează modul în care aceste listări au eludat măsurile noastre de screening”.

Shein a precizat că „efectuează, de asemenea, o revizuire cuprinzătoare pentru a identifica și elimina orice articole similare care ar putea fi listate pe piața noastră de către alți furnizori terți”.

Potrivit presei franceze, DGCCRF a raportat Shein procurorilor francezi, precum și Arcom, autoritatea de reglementare online și de radiodifuziune a țării, potrivit mass-media franceze.

Acuzațiile au apărut cu doar câteva zile înainte ca Shein să-și deschidă primul magazin fizic permanent din lume, într-un centru comercial universal din Paris.

Uniunea Europeană a anunțat măsuri împotriva valului de produse periculoase comercializate prin platforme online chinezești, de exemplu Shein și Temu, după ce o anchetă de tip „client misterios” a scos la iveală riscuri serioase pentru sănătatea consumatorilor, în special a copiilor.