Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru: Declarația CSM despre pensiile speciale este falsă și periculoasă

Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a afirmat luni că declarația recentă a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă și falsă.

„Este inacceptabil ca o instituție a statului să inducă în eroare opinia publică și să contrazică, în mod direct, realitatea confirmată de Comisia Europeană. Din perspectiva Comisiei, jalonul privind reforma sistemului de pensii nu este îndeplinit, motiv pentru care fondurile europene aferente — 231 de milioane de euro — au fost suspendate până la clarificarea situației.

Am discutat personal cu doamna Céline Gauer, coordonatoarea implementării PNRR la nivel european, și am primit confirmarea că, în momentul în care guvernul finalizează modificările asumate, jalonul va fi considerat îndeplinit”, a scris ministrul Dragoș Pâslaru.

Prin urmare, a adăugat acesta, „afirmațiile CSM sunt nu doar nefondate, ci și periculoase — ele afectează credibilitatea României în relația cu Comisia Europeană și alimentează o percepție falsă că statul român nu respectă angajamentele asumate”.

Oficialul a explicat că întreg sistemul pe care se bazează pensiile speciale este nesustenabil și trebuie reformatat.

„Nu este vorba despre o „vânătoare de magistrați”. Este vorba despre un sistem de pensii nesustenabil, care trebuie reformat pentru ca România să-și poată ține promisiunile față de propriii cetățeni și față de partenerii europeni.

Guvernul condus de Ilie Bolojan lucrează într-un cadru de echilibru, responsabilitate și respect pentru principiul separației puterilor în stat, astfel încât, la termenul limită din 28 noiembrie, România să poată debloca cele 231 de milioane de euro suspendate în prezent.

Reforma nu înseamnă atac la o categorie profesională. Înseamnă corectitudine, echitate și sustenabilitate — valori pe care orice stat european modern trebuie să le apere”, a explicat ministrul Investițiilor.

CCR a amânat pentru 21 octombrie discutarea sesizării înaintate de Instanţa Supremă privind modificările care vizează pensiile magistraților.

Magistrații se pot pensiona acum la 47 de ani

Cea mai mare pensie specială din România a atins aproape 70.000 de lei pe lună, echivalentul a aproximativ 14.000 de euro. Doar 30% din pensia uriașă vine din contribuții, restul fiind plătit de stat.

Conform datelor oficiale, cea mai mare pensie de serviciu, platită de CNPP, este de 69.343 lei, din care 21.085 lei reprezintă partea contributivă (30%) și 48.258 lei partea necontributivă (70%), potrivit Antena 3.

În prezent, pensia medie a magistraților este de 25.356 de lei, aproape de zece ori mai mare decât salariul mediu și de 25 de ori mai mare decât pensia medie națională.

Vârsta de pensionare a magistraților în România este de 47 de ani, mult mai mică decât în alte state europene:

-Austria, Belgia, Bulgaria: 65 de ani

-Franța, Germania, Grecia: 67 de ani

-Italia, Finlanda, Slovenia: 70 de ani

În România există, în total, 407.854 pensii și indemnizații speciale, dintre care:

-Persoane persecutate din motive politice: indemnizație medie de 1.515 lei

-Eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției: indemnizație medie de 2.175 lei

Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să dezbată, pe 24 septembrie 2025, legea privind pensiile magistraților, parte a unui pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea deficitului bugetar.

Reforma guvernului Bolojan propune creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, stabilirea unei vechimi minime de 35 de ani în muncă și limitarea cuantumului pensiei la 70% din venitul net obținut în ultima lună de activitate.