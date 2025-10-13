search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru: Declarația CSM despre pensiile speciale este falsă și periculoasă

0
0
Publicat:

Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a afirmat luni că declarația recentă a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă și falsă.

Dragoș Pîslaru Foto Dragoș Pîslaru Facebook jpg

„Este inacceptabil ca o instituție a statului să inducă în eroare opinia publică și să contrazică, în mod direct, realitatea confirmată de Comisia Europeană. Din perspectiva Comisiei, jalonul privind reforma sistemului de pensii nu este îndeplinit, motiv pentru care fondurile europene aferente — 231 de milioane de euro — au fost suspendate până la clarificarea situației.

Am discutat personal cu doamna Céline Gauer, coordonatoarea implementării PNRR la nivel european, și am primit confirmarea că, în momentul în care guvernul finalizează modificările asumate, jalonul va fi considerat îndeplinit”, a scris ministrul Dragoș Pâslaru.

Prin urmare, a adăugat acesta, „afirmațiile CSM sunt nu doar nefondate, ci și periculoase — ele afectează credibilitatea României în relația cu Comisia Europeană și alimentează o percepție falsă că statul român nu respectă angajamentele asumate”.

Oficialul a explicat că întreg sistemul pe care se bazează pensiile speciale este nesustenabil și trebuie reformatat.

„Nu este vorba despre o „vânătoare de magistrați”. Este vorba despre un sistem de pensii nesustenabil, care trebuie reformat pentru ca România să-și poată ține promisiunile față de propriii cetățeni și față de partenerii europeni.

Guvernul condus de Ilie Bolojan lucrează într-un cadru de echilibru, responsabilitate și respect pentru principiul separației puterilor în stat, astfel încât, la termenul limită din 28 noiembrie, România să poată debloca cele 231 de milioane de euro suspendate în prezent.

Reforma nu înseamnă atac la o categorie profesională. Înseamnă corectitudine, echitate și sustenabilitate — valori pe care orice stat european modern trebuie să le apere”, a explicat ministrul Investițiilor.

CCR a amânat pentru 21 octombrie discutarea sesizării înaintate de Instanţa Supremă privind modificările care vizează pensiile magistraților.

Magistrații se pot pensiona acum la 47 de ani

Cea mai mare pensie specială din România a atins aproape 70.000 de lei pe lună, echivalentul a aproximativ 14.000 de euro. Doar 30% din pensia uriașă vine din contribuții, restul fiind plătit de stat. 

Conform datelor oficiale, cea mai mare pensie de serviciu, platită de CNPP, este de 69.343 lei, din care 21.085 lei reprezintă partea contributivă (30%) și 48.258 lei partea necontributivă (70%), potrivit Antena 3.

În prezent, pensia medie a magistraților este de 25.356 de lei, aproape de zece ori mai mare decât salariul mediu și de 25 de ori mai mare decât pensia medie națională.

Vârsta de pensionare a magistraților în România este de 47 de ani, mult mai mică decât în alte state europene:

-Austria, Belgia, Bulgaria: 65 de ani

-Franța, Germania, Grecia: 67 de ani

-Italia, Finlanda, Slovenia: 70 de ani

În România există, în total, 407.854 pensii și indemnizații speciale, dintre care:

-Persoane persecutate din motive politice: indemnizație medie de 1.515 lei

-Eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției: indemnizație medie de 2.175 lei

Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să dezbată, pe 24 septembrie 2025, legea privind pensiile magistraților, parte a unui pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea deficitului bugetar.

Reforma guvernului Bolojan propune creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, stabilirea unei vechimi minime de 35 de ani în muncă și limitarea cuantumului pensiei la 70% din venitul net obținut în ultima lună de activitate.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
digi24.ro
image
Apare cel mai mare mall din România. Este afacerea unuia dintre cei mai controversați milionari
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la fiecare pas pentru acești nativi
gandul.ro
image
Care este motivul pentru care românii cumpără mai devreme anul acesta anvelopele de iarnă
mediafax.ro
image
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și secretele golului din minutul 90+6
fanatik.ro
image
Cine ar câștiga alegerile dacă s-ar vota duminica viitoare
libertatea.ro
image
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
antena3.ro
image
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
observatornews.ro
image
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Ce case îți poți ridica cu 30.000 de euro: cât te mai costă terenul și autorizațiile. Calcule complete
playtech.ro
image
A câştigat o maşină cu golul lui Ghiţă! Gestul surprinzător făcut de celebrul vlogger Zbîr, pentru un șofer turc, după victoria României în fața Austriei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Cutremur în această dimineață, în România! Unde s-a produs și ce magnitudine a avut
kanald.ro
image
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit și
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
romaniatv.net
image
Răsturnare în alegeri după ultimul sondaj INSCOP. Partidul care a ajuns pe primul loc: Toamna pare a aduce o stabilizare a intenției de vot
mediaflux.ro
image
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
profimedia 1044338506 jpg
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute
clickpentrufemei.ro
Acordurile Helsinki profimedia 1009176263 jpg
Amintirea Acordului de la Helsinki într-o lume fracturată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine”

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică