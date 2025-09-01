search
Luni, 1 Septembrie 2025
Asociația Prosumatorilor cere reducerea facturilor la energie. Ce măsuri propune Guvernului

Publicat:

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) a transmis Guvernului cinci propuneri concrete pentru reducerea rapidă a facturilor la energie, măsuri care vizează atât locuințele individuale, cât și blocurile de apartamente, având aplicabilitate imediată sau efecte vizibile în maximum 12 luni.

„Toate aceste soluții necesită voință politică și înțelegerea că este nevoie de acestea mai ales în această perioadă în care românii plătesc una dintre cele mai scumpe energii din Europa", se arată într-un comunicat al asociației.

Astfel, APCE propune, în primul rând, legiferarea Comunităţilor de Energie în termen de adoptare de trei luni şi cu reducerea vizibilă a facturilor în 3-12 luni, scrie Agerpres.

„România riscă sancţiuni europene pentru lipsa unei legislaţii privind comunităţile de energie - o soluţie care, în ţări precum Spania, a dus la scăderi de peste 60% ale facturilor pentru membrii acestor comunităţi. Astfel de structuri permit cetăţenilor să-şi gestioneze direct producţia, distribuţia şi stocarea de energie, obţinând independenţă faţă de furnizorii şi producătorii tradiţionali. În prezent, peste 4% dintre europeni fac parte dintr-o comunitate de energie, iar la nivelul Uniunii există deja aproape 10.000 de astfel de comunităţi", scrie APCE.

O altă propunere se referă la Prosumatorul de Condominiu în termen de adoptare de trei luni şi cu reducerea vizibilă a facturilor tot în 3-12 luni. Printr-o simplă modificare legislativă, locatarii de la bloc ar putea deveni beneficiari direcți ai energiei solare produse pe acoperişurile imobilelor. Fiecare apartament ar primi, lunar, contravaloarea energiei produse, proporţional cu cota-parte indiviză energetică.

APCE susţine că România are un potenţial uriaş: peste 4.000 MW instalaţi pe cele aproximativ 4.200 de hectare de acoperişuri de blocuri. Această resursă ar putea fi valorificată imediat în beneficiul milioanelor de locatari.

A treia măsură propusă se referă la mini-sisteme fotovoltaice de balcon/terasă, având o lună ca termen de adoptare şi reducerea imediată a facturilor cu 60%.

„Mini-sistemele fotovoltaice pentru balcon sau terasă sunt kit-uri simple compuse din panouri solare şi micro-invertoare care se conectează direct la priză. Energia produsă este consumată instantaneu de aparatele electrice din locuinţă. În Germania, există deja peste un milion de astfel de sisteme instalate, care au dus la reduceri de peste 60% ale facturilor lunare. În România, legiferarea lor a fost blocată pe motive birocratice şi urbanistice. Eliminarea acestor bariere ar permite cetăţenilor să reducă imediat costurile la energie", consideră asociaţia.

Reglementarea marjei de furnizare pentru energia produsă de către prosumatori reprezintă cea de-a patra propunere a APCE, cu termen de adoptare până în trei luni şi reducerea vizibilă a facturilor imediat după aplicare. Energia verde produsă de prosumatori ar trebui să reducă facturile românilor, având costuri de producție aproape zero. În 2025, se estimează un excedent de aproape 2 miliarde KWh de energie regenerabilă injectată în reţea.

„ANRE a lăsat la latitudinea furnizorilor stabilirea marjei de furnizare, ceea ce a permis să fie revândută consumatorilor la preţuri foarte mari. Furnizorii ajung în anumite cazuri să aibă o marjă de furnizare (profit) uriaşă de 880%", precizează asociaţia în comunicat.

În acest context, APCE solicită reglementarea clară prin lege a marjei de furnizare, astfel încât energia produsă de prosumatori să reducă efectiv facturile românilor.

De asemenea, asociaţia propune reducerea anuală a tarifelor de transport pentru Transelectrica. O cantitate semnificativă de energie, reprezentând excedentul prosumatorilor, nu tranzitează reţelele Transelectrica spre a fi consumată.

„Cu toate acestea, transportatorul național a încasat peste 18 milioane de euro în anul 2024, iar pentru 2025 APCE estimează venituri de aproximativ 35 de milioane de euro. Întrucât acest serviciu nu a fost prestat, costurile aferente nu trebuie reflectate în facturile consumatorilor din România", menționează APCE în comunicat.

Economie

