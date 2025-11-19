Guvernul vrea să rupă rapid legătura cu Lukoil: Rafinăria Petrotel, prima pe lista de vânzare. Urmează cele 320 de benzinării

România are foarte puțin timp la dispoziție pentru a decide soarta activelor Lukoil din țară, afectate de sancțiunile SUA, surse avizate declarând că nu se are în vedere preluarea rafinăriei Petrotel din cauza lipsei fondurilor necesare.

Potrivit unor surse, autoritățile au decis schimbarea strategiei: în locul preluării directe, procedura va fi împărțită în două etape clare și accelerate, cu obligarea actualului proprietar să scoată activele la licitație.

Prima măsură vizează chiar rafinăria Petrotel din Ploiești, considerată cea mai sensibilă componentă din cauza importanței sale strategice. Guvernul intenționează să adopte un act normativ până pe 21 noiembrie, prin care să permită scoaterea la vânzare a rafinăriei, sub supravegherea statului, astfel încât tranzacția să se realizeze cât mai rapid Rafinăria Petrotel asigură aproximativ 20% din necesarul de carburanți la nivel național, ceea ce face ca rezolvarea situației acesteia să fie prioritară.

A doua etapă privește rețeaua de aproximativ 320 de stații de alimentare, care urmează să fie și ele scoase la vânzare. Sursele Digi24 spun că Guvernul pregătește un al doilea act normativ, care ar urma să fie adoptat până pe 13 decembrie, pentru clarificarea procedurii de vânzare și transfer. Executivul vrea astfel să evite blocajele și să accelereze procesul, având în vedere numărul mare de unități și complexitatea juridică a operațiunii.

Burduja: Rușii trebuie scoși urgent în afara sectorului energetic românesc

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a explicat pentru „Adevărul” ce ar trebui să facă România în contextul anunțului Lukoil privind vânzarea activelor din România, atât a rafinăriei Petrotel, cât și a celor 320 de benzinării.

„Cred că statul român nu are în acest moment posibilitatea să preia efectiv aceste active, poate doar pe termen scurt, pentru că există puține companii care ar putea încerca o asemenea mutare și actualmente ele nu au spațiu financiar, e cazul Romgaz, sau suficientă expertiză în cadrul acestor companii de stat. E adevărat că și acum la Lukoil lucrează foarte mulți experți români, poate doar câțiva expați. Deci resursă umană de calitate avem, dar Ministerul Energiei și ceilalți factori de decizie au datoria de a găsi urgent soluții pentru ca rafinăria și stațiile de desfacere a carburanțiuilor, de tip PECO să fie preluată fără a periclita securitatea în aprovizionarea de carburanți

Există stocuri stabilite prin lege și pot fi folosite pentru a acoperi pe o perioadă limitată de timp în care eventual producția de produse rafinate de la Petrotel, de la Vega, ar putea fi afectată”, a explicat fostul ministru al Energiei pentru „Adevărul”.

Continuând, Sebastian Burduja a opinat că, din punctul său de vedere, rușii trebuie scoși urgent în afara sectorului energetic, inclusiv priin naționalizare.

„Personal, sunt pentru orice soluție care îi scoate pe ruși în afara sectorului energetic românesc, cât mai urgent, inclusiv prin soluții de forță de tipul naționalizare și cred că pe termen mediu, după o perioadă de timp, aceste active pot fi preluate de companii românești, de companii serioase, de un capital autohton, împreună cu expertiza pe care o avem la nivel tehnic. Statul nu este întotdeauna cel mai bun administrator, și de aceea îmi mențin părerea că nu statul în sine ar trebui să preia aceste active, ci capitalul românesc să le dezvolte și să le pună în slujba economiei românești și în slujba românilor”, a declarat Sebastian Burduja pentru „Adevărul”.

Sancțiunile SUA

Lukoil a intrat sub incidența unui nou pachet de sancțiuni economice impuse de Statele Unite, în contextul războiului purtat de Rusia în Ucraina. Decizia Washingtonului vizează atât compania Lukoil, cât și Rosneft, cele mai mari două grupuri petroliere ruse.

Sancțiunile, anunțate pe 22 octombrie 2025, au ca scop restricționarea finanțării economiei ruse și a „mașinăriei de război a Kremlinului”. Departamentul Trezoreriei SUA a precizat că măsurile se extind asupra filialelor și partenerilor acestor companii, interzicând entităților americane și aliaților lor să deruleze tranzacții comerciale sau financiare cu Lukoil.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a stabilit termenul de 21 noiembrie 2025 pentru închiderea sau vânzarea activelor internaționale deținute de compania rusă, sub riscul unor sancțiuni suplimentare.

Lukoil a confirmat ulterior că a început procesul de identificare a cumpărătorilor pentru activele din străinătate și a anunțat intenția de a-și vinde întreaga rețea internațională, inclusiv rafinăriile din România și Bulgaria.

Fostul director executiv al companiei, citat de publicația Politico, a estimat că măsura ar putea reduce veniturile Lukoil cu până la 30%, prin vânzarea a trei rafinării și a aproximativ jumătate dintre cele 5.000 de benzinării operate la nivel global.