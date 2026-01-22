Ministrul Economiei spune că acordul Mercosur ar elimina majoritatea taxelor pentru exporturile românești

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat joi, 22 ianuarie, că, în prezent, industria românească plătește taxe de 46 de milioane de euro pentru a exporta către America de Sud.

„Cooperarea nu înseamnă că nu există condiții. Și aici aș veni foarte concret la Mercosur. Pe de o parte, e adevărat că în Europa și în România, agricultorii, mai ales cei mici, au o problemă de subzistență, uneori de amenințări, uneori de piață de desfacere, uneori de concurența acerbă prețurilor și față de marile grupuri.

Noi am avut niște părți de date la Ministerul Economiei și despre agricultură și despre nivelul importurilor, exporturilor. Astăzi, am comparat cu acel mecanism de salvgardare. Dacă ar crește foarte mult importurile din America de Sud, s-ar putea apăsa pe frână”, a spus ministrul Economiei la Europa FM.

Ministrul susține că efectele cuantificate la Ministerul Economiei, pe industrie, sunt uriașe.

„Am avut o corespondență cu Ministerul Agriculturii, în care am cerut date certe despre impactul pe agricultură. Nu le-am primit niciodată. Și atunci ne-am raportat la niște date parțiale pe care le aveam.

Astăzi, 46 de milioane de euro, taxe, sunt plătite de industria românească pentru a exporta către America de Sud. Aproape toate aceste taxe ar dispărea dacă Mercosur-ul ar fi în vigoare”, a mai spus ministrul Economiei.

Ministrul a menționat și oportunitățile de export, subliniind că industria auto românească este competitivă și ajunge la aproximativ 260 de milioane de consumatori.

Eurodeputații au votat miercuri după-amiază ca acordul Mercosur să fie trimis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru aviz. Potrivit informațiilor „Adevărul”, pentru a intra în vigoare, acordul trebuie ratificat în Parlamentul unei țări din America de Sud.