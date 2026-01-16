Ministrul Economiei: „Tensiunea dintre reformiști și antireformiști va continua. Mercosur va aduce mai mulți bani în economia României”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat vineri că scandalurile și tensiunile din spațiul public sunt inevitabile într-un context în care o forță reformistă, care urmărește schimbarea și modernizarea statului, se confruntă cu o forță antireformistă, interesată de menținerea status-quo-ului.

Irineu Darău a inclus în tabăra reformistă USR pe premierul Ilie Bolojan și o parte a sistemului de justiție.

„Învățăm pe acest parcurs. Învățăm și să lucrăm cu modul statului de a face lucrurile în acești 35 de ani, să-l schimbăm din mers, dar nu cred că ne vom schimba acest ADN reformist, pentru că atunci n-am mai fi USR. Încă o dată: nu suntem perfecți, învățăm pe acest drum”, a afirmat ministrul, vineri seară, într-o emisiune la B1 TV.

Acesta a susținut că tensiunea dintre cele două viziuni va continua ani întregi.

„Oare dl Bolojan de ce deranjează anumite zone ale politicii și ale statului? Poate e mai reformist decât media politicii românești… Această dorință clară de reformă deranjează pe oricine e antireformă. Ați menționat la începutul emisiunii o parte a justiției, aș spune eu. Oare acolo de ce sunt așa multe tensiuni interioare? Cumva pentru că societatea în ansamblu și o parte a justiției sunt reformiste și o parte a justiției e antireformistă? Cred că ani de zile, ca să nu spun zeci de ani, cum durează orice construcție, va mai fi această tensiune în statul român între reformiști și antireformiști”, a spus Irineu Darău.

Referindu-se la acordul comercial UE–Mercosur, ministrul Economiei a precizat că nu există date care să indice un impact negativ major asupra României. Dimpotrivă, acordul ar urma să aducă beneficii economice.

„Per total, Mercosur va aduce mai mulți bani în economia României. Când ești ministru al Economiei, trebuie să te uiți la aceste lucruri. Este un acord negociat de peste 20 de ani. Dacă vor apărea derapaje, se va putea apăsa frâna”, a explicat Darău.

Semnarea acordului UE–Mercosur este programată pentru ziua de mâine, 17 ianuarie 2026.