Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
Cancelarul german cere punerea în aplicare a acordului Mercosur, în ciuda opoziției din Parlamentul European

Friedrich Merz presează Bruxelles-ul să aplice acordul Mercosur, în ciuda blocajului din Parlamentul European.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei FOTO: Profimedia
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei FOTO: Profimedia

Germania, unul dintre cei mai vocali susținători ai acordului comercial Mercosur al Uniunii Europene, solicită Bruxelles-ului să continue procesul și să pună acordul în practică.

Solicitarea vine în ciuda faptului că Parlamentul European a decis trimiterea documentului spre analiză juridică. Decizia a generat un mare conflict între instituțiile europene, scrie Mediafax.

Miercuri, Parlamentul European a adoptat la limită o moțiune prin care cere un punct de vedere din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru a verifica dacă acordul respectă tratatele.

Votul a venit după un apel de ultim moment al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a încercat să convingă eurodeputații să susțină înțelegerea.

Ulterior evenimentului, au crescut tensiunile între Franța și Germania.

Parisul se opune acordului, invocând protecția fermierilor locali, în timp ce Berlinul vede în Mercosur o soluție pentru sprijinirea exporturilor industriale.

Cancelarul german Friedrich Merz a reacționat public după acest vot din Parlamentul European.

„Decizia Parlamentului European privind Acordul Mercosur este regretabilă. Aceasta evaluează greșit situația geopolitică. Suntem convinși de legalitatea acordului. Gata cu întârzierile. Acordul trebuie acum aplicat provizoriu”, a scris acesta pe platforma X.

În Franța, mesajele au fost diferite. Premierul Sébastien Lecornu a salutat rezultatul votului și a spus că este „un vot important care trebuie respectat”.

Ministrul de externe Jean Noël Barrot a declarat că „Franța își asumă responsabilitatea de a spune nu atunci când este necesar, iar istoria îi dovedește adesea dreptate. Lupta continuă pentru a proteja agricultura noastră și a ne asigura suveranitatea alimentară.”

Parlamentul European nu va lua o decizie finală până la opinia Curții de Justiție a Uniunii, proces care poate dura între un an și jumătate și doi ani.

Curtea de Justiție a transmis că poate grăbi procedura dacă situația politică sau instituțională impune acest lucru.

Conform tratatelor Uniunii, Comisia Europeană are dreptul să aplice temporar anumite părți ale acordului. Mercosur ar crea o zonă de liber schimb cu aproximativ 700 de milioane de persoane și ar elimina taxele vamale pentru majoritatea produselor comerciale.

Cei care susțin acordul consideră că situația actuală cere o serie de decizii, mai ales în contextul relațiilor problematice cu Statele Unite și al presiunilor geopolitice din prezent.

Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, a afirmat că susține poziția Germaniei.

„Parlamentul European nu a adoptat astăzi o poziție de fond cu privire la Mercosur; a votat în schimb asupra unei moțiuni procedurale. Aceasta este o încercare de a amâna un acord mult necesar din motive ideologice”, a declarat Weber.

„În situația geopolitică actuală, Europa nu își poate permite un impas. Acordul trebuie acum aplicat provizoriu, astfel încât beneficiile sale pentru economia noastră să își poată produce efectele. Parlamentul European va avea ultimul cuvânt după revizuirea de către Curtea de Justiție a UE”, a mai spus acesta.

Comisia Europeană a transmis că „regretă profund” votul eurodeputaților și a calificat obiecțiile drept „nejustificate”.

Totuși, executivul Uniunii Europene nu a anunțat o decizie imediată. El a precizat că va discuta mai întâi cu statele membre și cu Parlamentul.

