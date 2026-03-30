Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
„Rațiunea a învins”. Sorin Grindeanu: „Românii vor beneficia în continuare de prețuri plafonate la alimente”

Românii vor beneficia în continuare de plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 30 iunie, după ce Guvernul urmează să aprobe o ordonanță de urgență pentru prelungirea măsurii, a transmis Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu FOTO: inquam photos/ Octav Ganea
Sorin Grindeanu FOTO: inquam photos/ Octav Ganea

„Mă bucur că rațiunea a învins! Iar argumentele miniștrilor PSD pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor au fost astăzi ascultate în Coaliție. Astfel, românii vor beneficia în continuare de plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 30 iunie! Guvernul va aproba o ordonanță de urgență de prelungire a măsurii, care este cu atât mai necesară înainte de sărbătorile pascale”, a scris Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

PSD nu renunță nici la planul de reducere a accizei la carburanți. „Echipa PSD a propus un mecanism flexibil în funcție de evoluția prețurilor de referință. Ceea ce ne dorim este ca acest mecanism să producă o scădere certă a prețurilor și așteptăm ca ministrul Finanțelor să vină rapid cu ultimele calcule, pentru care a cerut din nou, astăzi, un răgaz suplimentar”, a precizat liderul social-democrat.

Grindeanu a subliniat că evoluția contextului internațional, nivelul inflației și starea economiei vor impune noi decizii.

„În funcție de cum evoluează contextul internațional, nivelul inflației și economia, cu siguranță, vor fi necesare și noi decizii. De aceea, voi monitoriza îndeaproape aceste măsuri și efectele lor, iar miniștrii social-democrați și specialiștii PSD vor veni cu noi politici publice.”, a mai spus Grindeanu. 

