Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
Microsoft cere angajaților să vină la birou 3 zile pe săptămână: „Când oamenii lucrează împreună, sunt mai energici, mai motivați și obțin rezultate mai bune”

Microsoft va solicita angajaților să lucreze la birou trei zile pe săptămână anul viitor, o schimbare majoră pentru unul dintre ultimii giganți tehnologici care favorizează munca la distanță.

Compania Microsoft cere angajaţilor să revină la birou trei zile pe săptămână FOTO: Arhivă
Compania Microsoft cere angajaţilor să revină la birou trei zile pe săptămână FOTO: Arhivă

Politica va intra în vigoare pe 23 februarie 2026 pentru angajații care locuiesc la o distanță de maximum 80 km de un birou Microsoft din regiunea Puget Sound, a declarat Amy Coleman, directorul de resurse umane al Microsoft, într-o notă internă, potrivit The Seattle Times.

Decizia de revenire la birou va fi extinsă în cele din urmă și la angajații din alte birouri din SUA și la cei din străinătate. Nu există încă un calendar stabilit pentru acești angajați.

„Am analizat modul în care echipele noastre lucrează cel mai bine, iar datele sunt clare: când oamenii lucrează împreună mai des, ei prosperă – sunt mai energici, mai motivați și obțin rezultate mai bune”, a scris Coleman.

Angajații platformei de codare GitHub, o filială a Microsoft, vor continua să lucreze de la distanță, potrivit unei note interne separate.

Schimbarea de politică a Microsoft stabilește o linie mai dură decât cea adoptată anterior de companie în ceea ce privește munca la fața locului.

La ieșirea din pandemie, Microsoft a stabilit un model de lucru hibrid, cu așteptări ca unii angajați să vină la birou aproximativ 50% din timp, în funcție de rolul lor.

Compania a urmărit datele de acces, dar nu a existat o obligație la nivel de companie sau o aplicare a prezenței la birou.

Microsoft va face excepții în ceea ce privește munca la distanță pentru unii angajați, cererile de derogare trebuind depuse până pe 19 septembrie.

Companii precum Amazon și Meta, cu sediul în Seattle, au elaborat politici RTO în 2023, impunând angajaților să vină la birou trei zile pe săptămână. Amazon a intensificat această politică la începutul anului 2025, impunând o politică de cinci zile.

Când companiile au început să-și readucă angajații la birou, aceștia au speculat pe rețelele de socializare și pe forumurile online că politicile RTO erau o modalitate de a crește rata de fluctuație a personalului. Andy Jassy, CEO-ul Amazon, a abordat aceste zvonuri anul trecut într-o ședință cu toți angajații, spunând că politica de cinci zile nu era o „concediere pe ușa din spate”.

Coleman a respins, de asemenea, orice idee că Microsoft ar folosi o politică RTO mai strictă pentru a-și reduce forța de muncă.

„Este important de menționat că această actualizare nu vizează reducerea numărului de angajați”, a scris ea. „Este vorba despre a lucra împreună într-un mod care să ne permită să răspundem nevoilor clienților noștri.”

