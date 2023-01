MetaBusinessMakeovers: Amintiri pentru o viață întreagă

Cum putem construi amintiri care să dureze o viață întreagă? Experiențele care încurajează conectarea cu sentimente precum libertate, bucurie, emoție. Este unul dintre motivele pentru care ne petrecem timpul pe rețelele de socializare - pentru că ne oferă posibilitatea de a rămâne zilnic în contact cu comunitatea noastră și de a empatiza cu trăirile acesteia.

Campania Meta Business Makeovers susține dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii din România, oferindu-le recomandări pentru a crea conținut care nu doar informează, ci îi face pe oameni să se îndrăgostească de brandul lor, și îi învață să utilizeze instrumentele și serviciile platformei Meta pentru a-și crește vânzările și portofoliul de clienți. Episodul 3 din 5: Paradise Tour Agency.

VIDEO

Odată cu planificarea vacanțelor ne gândim cu mult entuziasm la locurile pe care le vom descoperi, oamenii pe care îi vom întâlni, experiențele pe care le vom trăi. Vrem să ne simțim speciali, vrem să ne simțim ca în Paradis și suntem dornici să aflăm cât mai multe din timp despre destinație și minunile ei. Sunt atât de multe lucruri care pot fi transmise în social media despre călătorii, astfel încât oamenii nu doar să viseze la ele, ci să se decidă să le experimenteze!

Emanuela Anton, proprietara Paradise Tour Agency, este cea care se ocupă de conținutul din social media al afacerii sale, dar până de curând nu avea o strategie, nu știa cum să o facă și nu avea timp să învețe. Atâtea oportunități pierdute! Asta până la discuția pe care a avut-o cu expertul Meta, când a aflat cum să genereze engagement, cum să folosească social media pentru a obține mai mulți clienți, cum să gestioneze eficient conturile de business pe Facebook și Instagram, cum să monitorizeze și să măsoare impactul conținutului și cum să își crească afacerea folosind eficient instrumentele de social media.

Vânzările și social media merg mână în mână

Născută în 2011, ca o afacere de familie, cu motto-ul Paradise Tour știe că o călătorie este un “simbol al libertății", agenția și-a propus să găsească vacanța perfectă pentru clienții săi, fără costuri ascunse și cu prețuri corecte. Două avantaje importante pentru orice piață sensibilă la preț, ca România. La început, proprietarii au fost părinții Emanuelei, dar când a început pandemia, ea a preluat afacerea. Atunci a început să folosească pentru prima dată pagina de Facebook a agenției. În trecut a făcut și câteva campanii și a încercat să aducă totul la zi.

În prezent, afacerea se redresează după pandemie, iar accentul este pus pe vânzări, mai degrabă decât pe promovarea în social media. Principalii clienți sunt repezentați de sectorul de afaceri și cel corporatist, dar au și o divizie publică pentru vacanțe și croaziere.

Andrei Gheban, Account Manager CEE la Meta, a ajutat-o pe Emanuela să descopere și să învețe să utilizeze noi instrumente precum Lead Ads, Website Conversion sau Advantage Plus Shopping Campaigns: "Într-o afacere precum cea a Emanuelei, este important să folosești acele instrumente care ajută la impulsionarea campaniilor și la promovarea de noi destinații. În plus, un alt instrument care poate fi folosit este plasarea automată a anunțurilor, care ajustează frecvența cu care sunt livrate vizualurile către utilizatori. Frecvența ideală este de 2 expuneri pe săptămână, maximum 8 expuneri pe lună, pentru un vizual per utilizator."

„Într-adevăr că, la începutul colaborării mele cu Meta, am avut două elemente: pe de o parte, o mai bună vizibilitate a Agenţiei “Paradise Tour” într-un segment ţintă de clienţi, pe o zonă de vârstă şi de preocupări profesionale bine definite, dar şi, pe de altă parte, nevoia de a înţelege modul în care puteam adapta activitatea firmei mele în crearea de proiecte şi pachete turistice personalizate. Cu alte cuvinte, trebuia să înţeleg cererile turistice specifice ale unui public spre care tindeam, iar pentru asta era nevoie de o evaluare de profunzime realizată de specialişti, de experţi în sectorul de comunicare publică şi pe social media. După interacţiunea cu cei de la Meta şi după derularea acestui proiect, în mod evident perspectivele mele pe ambele segmente anterior amintite sunt altele, radical îmbunătăţite. Am reuşit să îmi ajustez strategia de comunicare și să mă concentrez mai mult pe ceea ce publicul avea şi are nevoie, dar am şi înteles mai bine încotro se îndreaptă acest sector de nişă unde activez din perspectiva percepţiei beneficiarilor de servicii turistice faţă de noi. Fie că am discutat chestiuni de strategie generală, fie că am evaluat elemente particulare legate de o situaţie concretă de comunicare, expertul Meta a reuşit ca, într-un timp relativ scurt, să intuiască şi să găsească soluţii la toate aceste preocupări. Este un fapt care, desigur, mă va determina să sper într-o colaborare fructuoasă pe termen lung," declară Emanuela Anton, proprietara Agenției Paradise Tour.

În timpul discuției cu expertul în social media al Meta, Emanuela a descoperit cum să facă astfel încât vânzările și social media să funcționeze împreună. Acum știe mai clar cum să folosească instrumentele social media pentru ca business-ul ei să ajungă la mai mulți clienți și să fie vizibil.

#Meta Business Makeovers este o campanie video în care compania Meta utilizează exemple reale din viața antreprenorilor români pentru a arăta potențialul uriaș pe care internetul și platformele Meta îl aduc pentru fiecare business. Deși companiile sunt conștiente că, datorită Facebook și Instagram, pot ajunge la noi clienți și pot îmbunătăți experiența utilizatorilor, încă nu știu cum să folosească pe deplin instrumentele și serviciile oferite de această platformă pentru a avea rezultate cu impact direct asupra afacerii lor. Rezultatul întâlnirilor cu expertul din cadrul programului #Meta Business Makeovers sunt cinci videoclipuri care prezintă povestea a cinci companii românești, alături de procesul de dezvoltare prin care au trecut cu ajutorul experților Meta, pentru a implementa campanii de social media de impact, adaptate specificului afacerii lor. Gazda din cadrul materialelor video este Șerban Copoț, prezentator de emisiuni TV.

Toate videoclipurile #Meta Business Makeovers România sunt disponibile pe profilul @MetaForBusiness. Află cum să-ți dezvolți afacerea cu ajutorul campaniilor de social media!

Alte sfaturi pentru IMM-uri în cadrul programului online Meta Boost - un centru de instruire online gratuită și interactivă în beneficiul întreprinderilor mici și mijlocii. Platforma oferă un cadru interactiv, permițând business-urilor să învețe, să rămână conectate și să prospere. Dar Meta Boost oferă mai mult de atât – de la oportunități de dezvoltare a competențelor și povești de succes inspiraționale, până la mentorat și un sentiment de comunitate.

Materialul a fost realizat în colaborare cu Meta.