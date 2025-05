McDonald’s investește în viitorul tinerilor: granturi de peste 50.000 euro pentru adolescenți cu inițiativă din România

Programul Grant My Passion, dezvoltat de McDonald's în România, în parteneriat cu asociația The Social Incubator, se adresează tinerilor cu vârste între 17 și 19 ani, din întreaga țară. Prin acest proiect, McDonald's acordă granturi în valoare de peste 50.000 de euro adolescenților cu inițiativă și idei ingenioase.

Cele patru domenii-cheie vizate de finanțare

YoungStart Grant se adresează tinerilor care au deja o idee de business și vor să înființeze un start-up. Aceștia vor fi ajutați cu un plan de afaceri, care să le transforme viziunea în realitate. Talent Grant este dedicat celor care vor să-și exploreze și perfecționeze pasiunile. Education Grant îi sprijină pe tinerii care vor să-și continue studiile sau să urmeze un traseu educațional, fie că vorbim despre științe, arte, tehnologie sau alte arii de interes. Nu în ultimul rând, BetterWorld Grant este destinat inițiativelor de sustenabilitate, voluntariat sau responsabilitate socială.

Pentru fiecare domeniu vor fi selectați câte nouă câștigători. Valoarea fiecărui grant diferă în funcție de complexitatea proiectului și este cuprinsă între 600 și 3.000 de euro.

Tinerii interesați de program pot aplica în doar trei pași simpli:

· Pas 1: Descarcă formularul de înscriere de pe site-ul McDonald's: https://mcdonalds.ro/grant-my-passion.

· Pas 2: Completează formularul în funcție de grantul ales și de ideea/proiectul propus.

· Pas 3: Trimit aplicația la grantmypassion@asociatiasocialincubator.org.

Termenul limită de trimitere a proiectelor este 30 mai.

Criteriile care vor face diferența sunt: creativitatea, impactul asupra societății și fezabilitatea proiectului. Pe lângă ajutorul financiar, programul oferă și mentorat personalizat, precum și ateliere de dezvoltare personală susținute de specialiștii The Social Incubator. Acestea se desfășoară atât fizic – în licee din județele Ilfov, Prahova și Dolj – cât și online, pentru a ajunge la cât mai mulți tineri din întreaga țară.

Sub sloganul „Credem în tinerii din România”, McDonald’s își propune să sprijine dezvoltarea noilor generații. Nu este un efort izolat – compania are deja peste 7.000 de angajați în România, dintre care aproape jumătate au sub 25 de ani.

Mai multe detalii despre program și pașii concreți de aplicare sunt disponibile pe https://mcdonalds.ro/grant-my-passion.