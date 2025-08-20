search
O nouă eră de „dominație fiscală" se instalează pe piețele globale

Publicat:

Investitorii au avertizat că marile economii intră într-o nouă perioadă de „dominanță fiscală”, în care băncile centrale sunt supuse unei presiuni tot mai mari pentru a menține ratele dobânzilor artificial scăzute pentru a compensa costul record al împrumuturilor guvernamentale.

O nouă eră de „dominație fiscală” se instalează pe piețele globale

Cel mai proeminent caz este cel al SUA, unde președintele Donald Trump a îndemnat Rezerva Federală să reducă ratele dobânzilor pentru a economisi miliarde de dolari din cheltuielile aferente serviciului datoriei.

Însă, economiștii și investitorii spun că datoria publică și creșterea costurilor de împrumut din țări precum Marea Britanie și Japonia pun, de asemenea, băncile centrale sub presiune pentru a relaxa politica monetară, prin alte mijloace, cum ar fi planurile de încetinire a creșterii economice pentru reducerea dimensiunii bilanțurilor lor, scrie FT.

Combinația dintre datoria publică și creșterea costurilor „crea stimulente politice enorme pentru guvernele din întreaga lume, care puneau presiune pe băncile centrale pentru a reduce ratele dobânzilor”, a declarat Kenneth Rogoff, profesor la Harvard și fost economist-șef al FMI.

În timp ce SUA se remarcă prin confruntarea explicită dintre administrație și Fed, creșterea globală a costurilor împrumuturilor pe termen lung, alimentată de cheltuielile guvernamentale, a pus alte bănci centrale sub presiunea pieței pentru a ajusta politicile monetare pentru a limita creșterea randamentelor.

„Am intrat într-o nouă eră de dominație fiscală”, a adăugat Rogoff.

În SUA, analiștii spun că actuala disparitate dintre ratele dobânzilor pe termen scurt - care sunt în mare măsură influențate de politica băncii centrale - și costurile de împrumut pe termen lung, determinate mai mult de piață, reflectă parțial îngrijorările că politica monetară va fi menținută mai relaxată decât ar fi necesar pentru a controla prețurile de consum.

Diferența dintre randamentele obligațiunilor de trezorerie pe doi ani și pe 30 de ani este aproape cea mai mare de la începutul anului 2022, pe măsură ce randamentele pe termen scurt scad în așteptarea reducerilor ratelor dobânzilor.

În Regatul Unit, costurile împrumuturilor pe termen lung sunt deosebit de ridicate, randamentul obligațiunilor de stat pe 30 de ani fiind de 5,6%, aproape de cel mai ridicat nivel din ultimul sfert de secol, comparativ cu aproximativ 4,9% pentru obligațiunile de trezorerie pe 30 de ani.

Analiștii de la Capital Economics au evidențiat consecințele cifrelor privind inflația din SUA de săptămâna trecută, în urma cărora Trump și-a reînnoit atacul asupra președintelui Fed, Jay Powell. În timp ce randamentele obligațiunilor de trezorerie americane pe doi ani au scăzut cu 0,02 puncte procentuale în cursul zilei, pe măsură ce investitorii și-au consolidat pariurile pe reduceri de rate, randamentele pe 30 de ani au crescut cu 0,04 puncte procentuale.

„Acesta este un răspuns neobișnuit la o publicare de date relativ lipsită de evenimente”, au remarcat analiștii de la Capital Economics, spunând că acesta sugerează „ce s-ar întâmpla dacă Powell ar fi de fapt înlăturat sau... Casa Albă ar lua alte măsuri pentru a exercita mai mult control asupra politicii monetare, în special nominalizarea unui nou președinte al Fed, considerat un șarlatan al președintelui”.

Numirea temporară în consiliul guvernatorilor Fed a lui Stephen Miran, o persoană din interiorul Casei Albe despre care se așteaptă să promoveze reduceri ale ratelor dobânzilor, arată că „riscul dominației fiscale a SUA este în creștere”, a declarat Trevor Greetham, șeful diviziei de investiții multi-active de la Royal London Asset Management.

Thierry Wizman, strateg global pentru rate dobânzi la Macquarie Group, a declarat că există semnele unui „comerț de captare fiscală”, indicând piețele futures care prevăd reduceri ale ratelor dobânzilor până la sfârșitul anului viitor - chiar dacă marile bănci de pe Wall Street și-au îmbunătățit previziunile economice în ultimele luni.

„[Cinci reduceri] par excesive dacă nu iei în considerare o recesiune”, a spus Wizman. „Probabil este pentru că unii oameni cred că vom avea un președinte al Fed și un FOMC structural moderat”, a adăugat el, referindu-se la Comitetul Federal pentru Piața Deschisă, care stabilește ratele dobânzilor.

Multe alte țări împărtășesc multe dintre dinamicile datoriei SUA - chiar dacă retorica din alte părți este mai puțin încărcată.

OCDE afirmă că se așteaptă ca împrumuturile suverane în rândul grupului de țări cu venituri ridicate să atingă un nivel record de 17 trilioane de dolari în acest an, comparativ cu 16 trilioane de dolari în 2024 și 14 trilioane de dolari în 2023.

Băncile centrale ale piețelor dezvoltate își readuc în continuare politicile monetare și bilanțurile la un cadru mai „normal”, după ani de relaxare cantitativă – achizițiile masive de obligațiuni menite să ajute economiile lor să se redreseze după criza financiară și pandemia de Covid.

Însă eforturile de a reduce bilanțurile prin vânzarea ulterioară a acestor obligațiuni pot, de asemenea, să crească randamentele și să contribuie la costurile de servire a datoriei publice.

Investitorii urmăresc cu atenție Banca Angliei pentru a vedea dacă își va reduce semnificativ programul de vânzări de obligațiuni - așa-numita înăsprire cantitativă - într-o decizie programată pentru luna viitoare.

„Dilema pe care o au este că, dacă condițiile financiare se înăspresc din cauza măsurilor luate de guvern privind politica fiscală, banca nu poate fi percepută ca fiind adaptată acestei politici fiscale”, a declarat Mahmood Pradhan, director global de macroeconomie la Amundi Asset Management, referindu-se la planurile de datorie și cheltuieli ale guvernului laburist. „Cred că banca va rezista foarte puternic presiunilor exercitate de dominația fiscală.”

Dar chiar și în Germania, cunoscută de mult timp pentru bugetele sale echilibrate, costurile împrumuturilor pe 30 de ani au crescut la peste 3% - cel mai ridicat nivel din 2011 - în mare parte din cauza planurilor noului guvern de la Berlin de a crește împrumuturile pentru a revigora infrastructura țării și a stimula cheltuielile pentru apărare.

Unii economiști sunt îngrijorați că astfel de tendințe vor încuraja guvernele să treacă de la datoria pe termen lung la cea pe termen scurt, ceea ce va face ca țările să fie mai expuse fluctuațiilor ratelor dobânzii.

„Volatilitatea face mai dificilă deținerea de obligațiuni pe termen lung și, prin urmare, mai dificilă emiterea de obligațiuni în această categorie”, a declarat Matthew Morgan, șeful diviziei de venit fix la Jupiter Asset Management.

Țările cu cea mai mare datorie ca procent din PIB ar putea fi cele mai expuse. Veteranul investitor macro, Ray Dalio, a avertizat asupra unei „spirale a morții datoriei” într-un scenariu extrem în care guvernele sunt obligate să se împrumute mai mult pentru a acoperi creșterea costurilor dobânzilor.

Dacă randamentele obligațiunilor „devin prea mari, băncile centrale vor trebui să intervină din nou, să tipărească bani și să cumpere [obligațiuni] pentru a încerca să mențină ratele dobânzilor la un nivel scăzut, ceea ce va reduce valoarea banilor”, a declarat el într-un interviu.

Dalio a adăugat că astfel de îngrijorări ar putea reduce valoarea „principalelor monede de rezervă” - cum ar fi dolarul și euro - față de aur, care a atins un nivel record în acest an.

