Bolojan, despre aderarea României la OCDE: „Nu este doar un obiectiv de politică externă”

Premierul Ilie Bolojan a condus reuniunea Comitetului Național pentru Aderarea României la OCDE, unde au fost analizate progresele și prioritățile următoarelor luni în procesul de integrare.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a prezidat joi, 21 august 2025, reuniunea Comitetului Național pentru Aderarea României la OCDE, structură care reunește ministerele și instituțiile implicate în acest proces. La întâlnire au participat autoritățile cu atribuții în domeniile evaluate de Comitetele OCDE, conform Foii de parcurs de aderare.

„În cadrul discuțiilor, au fost trecute în revistă principalele evoluții din procesul de aderare și au fost stabilite prioritățile pentru perioada următoare, cu accent pe stadiul recomandărilor cheie pe care România trebuie să le implementeze pentru a se alinia la cele mai bune practici și standarde ale OCDE în domeniile de politică publică evaluate în cadrul procesului”, se arată într-un comunicat emis de Guvern.

Mesajul premierului

În debutul discuțiilor, Ilie Bolojan a subliniat importanța eforturilor constante ale instituțiilor implicate și a evidențiat ritmul pozitiv al aderării României la organizație. Premierul a cerut accelerarea adoptării modificărilor normative necesare și a punctat importanța coordonării între instituții.

„Reafirm, și cu acest prilej, că aderarea la OCDE în 2026 rămâne o prioritate strategică, așa cum este prevăzută în Programul de Guvernare. Nu este doar un obiectiv de politică externă, ci și o reală șansă pentru reforme, bazate pe cele mai bune practici și standarde internaționale. Rapoartele elaborate de OCDE înseamnă nu doar o analiză solidă a politicilor publice ale României în domeniile în care suntem evaluați, ci oferă piste concrete de îmbunătățire a acestora. Vă încurajez să le folosiți atunci când faceți programele de politici publice din instituțiile dumneavoastră”, a declarat premierul.

România, pe drumul integrării în OCDE

România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022 și a primit Foaia de parcurs în iunie același an. Documentul stabilește condițiile și etapele procesului de aderare. În prezent, țara se află în faza evaluărilor tehnice realizate de comitetele de specialitate ale organizației.

Comitetul Național pentru Aderarea României la OCDE, condus de premier, coordonează pașii necesari pentru alinierea legislației și politicilor publice la standardele organizației, având rolul de a ghida eforturile interinstituționale în vederea atingerii obiectivului strategic stabilit pentru 2026.