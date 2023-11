Livrările de gaze rusești către China au atins un nivel record. Gazprom a suplimentat furnizarea datorită creșterii cererii

Gigantul rus Gazprom PJSC a anunțat că exporturile sale de gaze naturale către China au atins un nivel record, în contextul unei cereri în creștere, potrivit Bloomberg.

Compania Chinese National Petroleum Corp. a solicitat volume de gaze naturale prin conducta Power of Siberia 1 care au depășit obligațiile contractuale ale Gazprom la data de 23 noiembrie, a declarat producătorul rus într-un comunicat de presă emis la sfârșitul săptămânii trecute.

"Gazprom a furnizat toate volumele solicitate și a stabilit un nou record pentru livrările zilnice de gaze către China", a anunțat grupul rus, potrivit Agerpres.

Luna trecută, Gazprom şi CNPC au semnat un act adițional la contractul lor privind livrările de gaze via Power of Siberia 1, care prevede livrări suplimentare de gaze pe parcursul anului 2023, fără a oferi însă alte detalii.

Rusia intenționează că anul viitor să exporte 30 de miliarde de metri cubi de gaze către China și, eventual, să majoreze livrările până la 38 de miliarde de metri cubi pe an. Livrările separate care ar urma să se deruleze prin intermediul viitoarei rute din Orientul Îndepărtat ar urma să se ridice și ele la 10 miliarde de metri cubi pe an.

În plus, Gazprom poartă discuții cu China pentru a furniza până la 50 de miliarde de metri cubi de gaze via viitoarea conductă Power of Siberia 2 însă deocamdată nu a fost semnat niciun contract oficial.

Gazprom susține că livrările sale de gaze naturale prin conductă către China se apropie de livrările sale istorice către Europa Occidentală, care s-au prăbușit în ultimul an pe măsură ce țările europene au început să își diversifice importurile de energie după ce Rusia a invadat Ucraina.

În 2020, gigantul rus a vândut aproximativ 120 de miliarde de metri cubi de gaze către Europa Occidentală.