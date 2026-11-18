Deutsche Bank este centrul unui amplu scandal după publicarea unei investigații bazate pe milioane de documente interne scurse în presă. Potrivit materialelor publicate de mai multe publicații internaționale, banca germană ar fi ignorat în repetate rânduri avertismentele propriilor responsabili de conformitate pentru a proteja profitabilitatea și a menține relațiile cu clienți considerați sensibili sau cu risc ridicat.

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Potrivit investigației internaționale bazate pe aproximativ 15 milioane de documente interne, banca ar fi ignorat în mod repetat avertismentele formulate de departamentele de conformitate privind riscurile asociate unor clienți și tranzacții, chiar după ce instituția fusese implicată în scandaluri legate de spălarea de bani, potrivit The Guardian, care citează Der Spiegel, Financial Times, The New York Times și Le Monde.

Conform informațiilor apărute în presă, Deutsche Bank ar fi continuat să își extindă activitatea în Rusia până în 2021, în ciuda avertismentelor interne și a deteriorării relațiilor dintre Moscova și statele occidentale.

Totodată, investigația susține că retragerea din Rusia s-ar fi produs cu întârziere, inclusiv după invazia pe scară largă a Ucrainei lansată de Kremlin în februarie 2022. Banca a anunțat abia în martie 2022 că va ieși de pe piața rusă.

O listă de „clienți sensibili”

Potrivit publicației Financial Times, conducerea executivă a băncii ar fi urmărit o strategie de creștere care includea colaborarea cu așa-numiții „most sensitive clients” („cei mai sensibili clienți”).

Printre numele aflate pe această listă s-ar fi numărat compania energetică rusă Gazprom, grupul petrochimic Sibur, dar și oligarhi apropiați de Kremlin, inclusiv Oleg Deripaska.

Investigația sugerează că presiunea concurențială, în special din partea băncilor americane, a contribuit la menținerea acestor relații comerciale.

Noi întrebări privind relația cu Jeffrey Epstein

În afara afacerilor din Rusia, banca germană se confruntă și cu noi acuzații privind relația sa cu finanțistul Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Conform investigației, Deutsche Bank ar fi procesat aproape 600 de milioane de dolari în plăți considerate suspecte și asociate cu Epstein, o sumă semnificativ mai mare decât cea cunoscută anterior.

Banca a transmis că „regretă relația istorică” avută cu Epstein și că a făcut „investiții considerabile pentru consolidarea mecanismelor de control”.

Acuzații și în cazul Donald Trump

Printre informațiile apărute în cadrul anchetei se află și acuzația potrivit căreia documente fiscale aparținând fostului președinte american Donald Trump ar fi fost divulgate accidental unui alt client în timpul primului său mandat la Casa Albă.

Potrivit investigației, incidentul nu ar fi fost comunicat administrației americane. Deutsche Bank nu a comentat informațiile referitoare la foști sau actuali clienți și a reamintit că a întrerupt relațiile comerciale cu Trump în 2021.

Reacția Deutsche Bank

Într-un comunicat publicat marți, banca a respins ideea că problemele identificate ar reflecta situația actuală a instituției.

„Datează de mulți ani, în unele cazuri chiar de două decenii”, a transmis banca în legătură cu aspectele prezentate în investigație.

Conducerea susține că respectivele probleme au fost analizate la momentul respectiv și că instituția a colaborat cu autoritățile de reglementare.

Totodată, banca afirmă că a trecut printr-o transformare profundă în ultimii ani.

„Am făcut investiții substanțiale în sistemele noastre de control, în timp ce am restabilit profitabilitatea sustenabilă, așa cum o demonstrează profiturile record din 2025 și rezultatele din trimestrele recente”, se arată în comunicat.

Reprezentanții băncii susțin că între 2019 și 2025 au fost investite aproximativ 7 miliarde de euro în consolidarea sistemelor de control și conformitate.

Acțiunile Deutsche Bank au scăzut

Publicarea investigației a avut un impact imediat asupra bursei, acțiunile Deutsche Bank listate în Germania înregistrând o scădere de aproximativ 4% în cursul ședinței de tranzacționare de marți.