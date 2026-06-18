Kevin Warsh schimbă tonul politicii monetare. „Task force” a intrat în vocabularul noii conduceri Fed

Noul mandat al lui Kevin Warsh la conducerea Rezervei Federale marchează o schimbare de accent în comunicarea și prioritățile băncii centrale din Statele Unite, chiar dacă dobânda de referință a fost menținută la 3,5–3,75%.

Mesajele transmise după prima ședință indică o atenție mai mare acordată inflației, lichidității și modului în care piețele interpretează deciziile Fed, ceea ce ar putea forța investitorii să își ajusteze strategiile într-un context în care semnalele de politică monetară devin mai puțin previzibile, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România.

Având în vedere aceste aspecte, semnalele sunt clare și aliniate: transformări majore au început deja.

După ce lansase în anii anteriori critici variate la adresa Rezervei Federale, în mesajul său public, noul lider al băncii centrale a insistat pe ideea de unitate și cooperare. Pentru a-și îndeplini inițiativele de reformă, Kevin Warsh va avea nevoie de susținerea amplă a decidenților din vârful Comitetului de Politică Monetară, dar și a celorlalți angajați ai băncii centrale.

Fostul șef al Fed, Jerome Powell, a rămas membru în Comitetul Guvernatorilor, însă discursul actualei conduceri pare aliniat cu mesajul transmis inițial de Powell: acesta nu se va opune politicilor lui Warsh și nu va folosi capitalul social acumulat în anii de mandat pentru a crea în jurul său o grupare „de rezistență”.

Pe de altă parte, având susținerea președintelui Trump și cunoscându-se dorința sa de a ieftini costul creditării, una dintre principalele nemulțumiri pe perioada mandatului lui Powell, curiozitatea în jurul abordării lui Kevin Warsh atinsese cote înalte, arată consultantul de strategie XTB România.

De-a lungul conferinței de presă, Kevin Warsh a insistat puternic asupra inflației, în timp ce referințele care ar fi sugerat o reducere a dobânzii aproape au lipsit. În același timp, el a evitat să se angajeze ferm pe o traiectorie de creștere a ratelor.

Cu toate acestea, piețele au interpretat comunicatul transmis presei, proiecțiile membrilor Fed și comentariile lui Warsh ca semnale că majorările de dobândă sunt acum mai probabile. Warsh a precizat, însă, că nu va publica propriile prognoze reprezentate grafic prin puncte referitoare la inflație, PIB și ratele dobânzilor.

Potrivit FedWatch, șansele de a vedea dobânda de referință la 4-4,25% în decembrie au ajuns la aproape 1/3, față de 1/7 cu doar o zi înainte. Pe de altă parte, vorbind despre efectele AI asupra productivității, care ar putea influența puternic traseul dobânzilor, Warsh a dat de înțeles că ar aștepta concluziile unor studii viitoare.

„Task force”, în vocabularul noii conduceri Fed

În plus, noul lider al Fed a anunțat nu mai puțin de 5 grupuri de acțiune, „task force” fiind una dintre expresiile cel mai des folosite pe parcursul conferinței. Aceste grupuri vor analiza cinci direcții importante: modul în care comunică banca centrală, un aspect esențial pentru piețe; administrarea activelor Fed; sursele de date economice, cu accent pe știri și indicatori în timp real, mai actuali decât datele clasice privind PIB-ul sau numărul de angajați; productivitatea și piața muncii; și, nu în ultimul rând, cadrul de analiză a inflației.

Stabilitatea prețurilor, asupra căreia a insistat, este centrală pentru Fed. În același timp, indicii anterioare din lucrările publicate de Warsh ar sugera că și alte instrumente, în afara dobânzii, ar putea fi folosite, în special nivelul activelor deținute de Fed.

Ce ar putea însemna aceasta pentru investitori? O ajustare prin scăderea activelor ar transforma modul în care se mișcă bursele. Susținerea oferită prin lichiditatea care a apreciat acțiunile s-ar diminua în timp, iar volatilitatea ar crește. Suntem într-o etapă preliminară, dar ipoteza este de luat în seamă, punctează Claudiu Cazacu.

O altă schimbare majoră, chiar înaintea concluziilor oferite de grupurile de lucru, ține de comunicarea mai temperată, mai concentrată. Interesant, Kevin Warsh a menționat că ar prefera să „asculte” semnalele oferite de burse, în loc să vadă mai degrabă efectele discursurilor unui grup de oficiali asupra pieței. Ar putea începe o perioadă în care traderii și investitorii ar fi nevoiți să își schimbe modelele de acțiune.

În privința inflației, care a atins 4,2%, un vârf al ultimilor 3 ani în mai în SUA, cu inflația de bază (fără alimente și energie) la 2,9%, scăderea rapidă a petrolului oferă un imens ajutor. Dacă acordul de pace din Orientul Mijlociu durează și traiectoria descendentă a petrolului se păstrează, până la o eventuală stabilizare aproape de cotațiile de dinaintea conflictului, misiunea Fed în privința dobânzilor devine mult mai ușoară, fie cu o ridicare marginală și temporară a dobânzilor, fie prin renunțarea la ele pur și simplu.

Pe de altă parte, pe termen lung, retragerea banilor injectați prin programe QE ar putea juca un rol mai important. E încă devreme, dar mandatul lui Kevin Warsh anunță schimbări de amploare pentru investitori, traderi și cea mai mare economie a lumii, în ansamblu, arată reprezentantul XTB România.