Trump l-a amenințat din nou cu demiterea pe preşedintele Rezervei Federale

Preşedintele Donald Trump a ameninţat din nou miercuri, 15 aprilie, că îl va demite pe preşedintele Rezervei Federale (Fed), Jerome Powell.

Trump a declarat că, dacă Powell va rămâne guvernator al Rezervei Federale după confirmarea succesorului său, îl va îndepărta din funcţie.

„Atunci va trebui să îl concediez. Dacă nu pleacă la timp — m-am abţinut să îl concediez. Am vrut să o fac, dar nu îmi place controversa. Vreau să evit controversele”, a spus preşedintele într-un interviu acordat postului Fox Business, scrie News.ro.

Mandatul lui Jerome Powell la conducerea Rezervei Federale expiră pe 15 mai, iar Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin Warsh ca succesor.

Deși mai are doi ani rămași din mandatul de guvernator, Powell nu a spus dacă va rămâne în instituție după înlocuire, deși, în mod tradițional, foștii președinți părăsesc Fed.

În ianuarie, procurorii federali au deschis o ancehtă care îl vizează pe Powell, în legătură cu lucrările de renovare ale sediului instituției din Washington și cu posibile declarații inexacte făcute în fața Congresului.

Trump a insistat că ancheta trebuie să continue.

„Ceea ce au făcut acolo este probabil corupţie, dar mai ales este incompetenţă, iar noi trebuie să arătăm această incompetenţă”, a spus el.

Investigația include analiza declarațiilor publice ale lui Jerome Powell și examinarea documentelor financiare legate de proiect

Președintele Trump a amenințat în mai multe rânduri că îl va demite pe Jerome Powell — deși tot el l-a nominalizat în funcție în 2017 — și a sugerat posibilitatea unui proces legat de renovarea în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari, invocând „incompetența”.