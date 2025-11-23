Investiție de 650 de milioane de euro în România: Fabrica Nokian Tyres de la Oradea se extinde masiv

Fabrica de anvelope construită de Nokian Tyres la Oradea este pe drumul de a deveni cea mai mare fabrică a companiei la nivel global, pe măsură ce producția crește și investițiile continuă. Unitatea din România ar urma să asigure în următorii ani aproape jumătate din volumul total al producătorului finlandez.

Fabrica de anvelope de la Oradea este una dintre cele mai mari investiții străine realizate în România în ultimii ani, valoarea proiectului fiind de aproximativ 650 de milioane de euro. Statul român oferă companiei un ajutor de circa 100 de milioane de euro.

Unitatea se întinde pe 54 de hectare și are în prezent aproximativ 530 de angajați, majoritatea din județul Bihor. Complexul include și un centru de depozitare și distribuție, menit să deservească în special piețele din Europa Centrală și de Sud.

România, viitorul centru global al Nokian Tyres

Planurile companiei prevăd creșterea treptată a producției până la o capacitate maximă de 6 milioane de anvelope anual, nivel estimat pentru sfârșitul anului 2027. Dacă obiectivele vor fi îndeplinite, fabrica din Oradea ar urma să devină cea mai mare unitate de producție a Nokian Tyres, cu aproximativ 40% din volumul total al companiei.

„Fabrica noastră din România reprezintă una dintre cele mai strategice investiții pe care Nokian Tyres le-a făcut în ultimii 20 de ani. Aceasta combină tehnologii de ultimă generație, colegi extrem de calificați și operațiuni sustenabile. Ne așteptăm ca această nouă unitate de producție să asigure în curând peste 80% din vânzările noastre pe piața europeană și, până în 2028, să devină cea mai mare fabrică a noastră”, a declarat Paolo Pompei, președinte și CEO Nokian Tyres, potrivit Economica.

Cum se repoziționează producția globală

Nokian Tyres mai operează o fabrică în Finlanda și una în Statele Unite. Uzina americană, inaugurată în 2020, este așteptată să ajungă până în 2027 la un sfert din producția globală de anvelope pentru autoturisme. Fabrica din Finlanda ar urma să reprezinte aproximativ 35% din producția totală după ce unitatea din România își va atinge capacitatea maximă.

În trimestrul al treilea din acest an, compania a raportat vânzări nete de 344,1 milioane de euro și un profit operațional de 21,8 milioane de euro.