O nouă gamă de anvelope pentru autoturisme, produsă în România: Fabrica din Oradea face primele livrări

Anvelopele de iarnă și cele all-season sunt primele produse ce vor ajunge de la gabrica din Oradea la clienții și consumatorii din Europa Centrală, a anunțat Nokian Tyres.

Datorită amplasării sale strategice, aproape de clienții și consumatorii din Europa Centrală și de Sud, activitatea fabricii se va concentra pe realizarea de produse destinate acestor piețe. De altfel, unitatea de producție din Oradea este prima fabrică de anvelope din lume cu zero emisii de CO2, unde toată energia generată provine din surse fără combustibili fosili și este echipată cu cea mai avansată tehnologie în domeniu.

„Săptămâna aceasta marchează începutul livrării de anvelope produse în fabrica noastră din Oradea. Primul camion a plecat deja, transportând anvelopele către centrele noastre de distribuție și, ulterior, către clienții și consumatorii din Europa Centrală și de Sud.

Fabrica, prima de acest tip din lume cu zero emisii de CO₂, va întări capacitatea noastră de a deservi consumatorii și clienții din Europa Centrală și de Sud, precum și din alte regiuni, susținând astfel strategia noastră de creștere.

Am atins acest obiectiv în mai puțin de doi ani de la demararea construcției, ceea ce este o realizare remarcabilă pentru noi și sunt extrem de mândru de echipa Nokian Tyres, care a muncit din greu pentru a face acest lucru posibil. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor partenerilor și oficialilor români care ne-au sprijinit pe parcursul acestui proces”, spune Paolo Pompei, Președinte și CEO al Nokian Tyres.

O nouă gamă de anvelope pentru autoturisme produsă în România

Recent lansată, Nokian Tyres Seasonproof 2 este prima gamă de anvelope pentru autoturisme produsă în fabrica din România. Gama de anvelope all-season include dimensiuni pentru autoturisme moderne, SUV-uri și CUV-uri disponibile pentru consumatorii din Europa Centrală și de Sud până în toamna anului 2025. Oferind o aderență excelentă pe zăpadă și noroi, anvelopa asigură, de asemenea, performanțe excepționale și o experiență confortabilă pe timp de vară. Nokian Tyres Seasonproof 2 conține până la 38% materiale regenerabile, reciclate și certificate ISCC PLUS*. Este prima anvelopă a companiei aflată în producția comercială cu un procent atât de mare de materiale regenerabile și reciclate. În lunile și anii următori, vor fi lansate și alte noi produse fabricate în România, destinate șoferilor din Europa Centrală și de Sud.

Ceremonia de începere a lucrărilor de construcție a avut loc în mai 2023, iar prima anvelopă a fost produsă în Oradea în iulie 2024. De atunci, Nokian Tyres a primit deja trei premii prestigioase:

• Premiul pentru Environmental Achievement of the Year 2025 – Contribuție adusă industriei la Premiile Internaționale pentru Tehnologia Anvelopelor pentru Inovație și Excelență

• Premiul Business Review pentru Most Impactful Investment of the Year 2025 în România

• Premiul pentru Sustainable Manufacturing 2025 în România – Industry Tomorrow

O echipă de peste 500 de profesioniști

Fabrica din România este a treia unitate de producție a companiei, pe lângă fabricile din Nokia, Finlanda și Dayton, Statele Unite ale Americii. Nokian Tyres derulează o campanie de recrutare axată, în special, pe județul Bihor, pentru a atrage forță de muncă calificată. Până la acest moment, 300 de specialiști s-au alăturat deja echipei. Procesul de recrutare continuă, iar numărul total de angajați urmează să ajungă, potrivit estimărilor, la peste 500, atunci când fabrica va funcționa la capacitate maximă.