Noua fabrică Nokian Tyres de la Oradea va începe producția de anvelope fără emisii de CO2

Nokian Tyres și Enery au semnat un contract pe termen lung care garantează furnizarea de energie cu zero emisii de CO2 pentru noua fabrică de anvelope pentru autoturisme din Oradea.

În plus, acest contract permite Enery să construiască o nouă centrală solară în sudul României. Contractul va intra în vigoare din 2025 și va avea o durată de 11 ani.

Noua fabrică din Oradea va funcționa complet fără combustibili fosili, devenind prima fabrică de anvelope din lume, la scară completă, cu emisii zero de CO2. Producția comercială va începe la începutul anului 2025.

„Contractul cu Enery nu doar că asigură furnizarea de energie cu zero emisii de CO2 pentru noua noastră fabrică din Oradea, România, ci include și construcția unei noi centrale solare în România, sprijinind in continuare tranziția verde a Europei. Acordul susține, de asemenea, obiectivul nostru pe termen lung de a atinge un nivel net-zero de emisii de gaze cu efect de seră până în 2050”, a declarat Adrian Kaczmarczyk, SVP for Operation Excellence la Nokian Tyres.

„Această colaborare cu Nokian Tyres subliniază misiunea noastră de a genera un impact semnificativ asupra mediului prin practici energetice responsabile, contribuind în același timp la independența energetică și viitorul durabil al României”, a afirmat Severin Vartigov, Chief Commercial Officer la Enery. „Împreună, ne-am asumat angajamentul de a reduce emisiile de carbon și de a promova un viitor energetic mai curat”, a adăugat el.

La jumătatea lunii august, Comisia Europeană a aprobat un ajutor de stat de 99,5 milioane de euro (495,2 milioane lei) notificat de România în favoarea Nokian Tyres care va construi o nouă fabrică cu zero emisii de dioxid de carbon.

Se preconizează că fabrica va avea o capacitate de producţie de aproximativ 6 milioane de unităţi pe an. Proiectul va crea circa 500 de locuri de muncă directe, precum şi alte locuri de muncă indirecte. Se preconizează totodată că proiectul va aduce beneficii în materie de sustenabilitate, întrucât urmăreşte înfiinţarea primei fabrici de anvelope cu zero emisii de dioxid de carbon din lume.