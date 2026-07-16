Transgaz accelerează lucrările la conducta strategică Ghercești-Jitaru. Proiectul va consolida alimentarea cu gaze în Oltenia și sudul României

Directorul general al SNTGN Transgaz SA, Ion Sterian, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul conductei de transport gaze naturale DN 600 Ghercești–Jitaru, unul dintre proiectele importante de dezvoltare a infrastructurii energetice din sudul României.

Vizita a inclus organizarea de șantier de la Osica de Sus, județul Olt, verificarea lucrărilor de execuție la conducta Ghercești–Jitaru – Lot 1, inclusiv montajul conductei DN 600 și lucrările de subtraversare a conductelor de irigații, precum și investițiile realizate la Stația de Reglare-Măsurare Craiova 1 (SRM Craiova 1).

Noua stație de reglare-măsurare are o capacitate de 20.000 metri cubi normali pe oră și este alimentată printr-un racord de înaltă presiune DN 250 mm conectat la conducta de transport gaze naturale DN 600 Ghercești–SDE Craiova. Conducta de distribuție DN 400 mm, realizată din polietilenă extrudată și destinată reîntregirii rețelei de distribuție, se află într-un stadiu avansat de execuție, finalizarea lucrărilor fiind estimată pentru sfârșitul lunii august.

SRM Craiova 1 va permite alimentarea cu gaze naturale a viitoarelor centrale termice care urmează să fie puse în funcțiune de Primăria Craiova.

Conductă strategică pentru regiunea Olteniei

Conducta de transport gaze naturale Ghercești–Jitaru are o lungime de 89,6 kilometri și este declarată proiect de importanță națională prin Hotărârea Guvernului nr. 1589/2022.

Investiția are rolul de a conecta infrastructura de transport gaze naturale din Oltenia cu cea din sudul României, contribuind la creșterea securității energetice și la dezvoltarea economică a regiunii.

Prin această conductă va fi asigurată alimentarea cu gaze naturale pentru aproximativ 132.000 de consumatori casnici și 251 de instituții publice din 18 unități administrativ-teritoriale din județele Olt și Dolj. Beneficiarii includ unități de învățământ, unități medicale, lăcașe de cult și alte instituții publice.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 374 milioane lei, echivalentul a circa 71,4 milioane euro. Investiția a obținut o finanțare de 8,04 milioane euro prin Fondul pentru Modernizare, diferența fiind asigurată printr-un mix financiar care include surse proprii ale companiei.

Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii energetice

Transgaz transmite că monitorizarea directă a proiectelor aflate în execuție face parte din strategia companiei de dezvoltare durabilă a infrastructurii naționale de transport al gazelor naturale.

Proiectul Ghercești–Jitaru este considerat o investiție cu impact regional, prin creșterea capacității de alimentare cu gaze a comunităților locale, susținerea dezvoltării economice și consolidarea rezilienței sistemului energetic din sudul României.