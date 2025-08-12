Articol publicitar

Investiția inteligentă începe cu Hendi. Profită de campania aniversară!

0
0
Publicat:

În 2010, Hendi România a intrat pe piață cu o promisiune simplă, dar ambițioasă: să aducă în mâinile profesioniștilor HoReCa echipamente fiabile, durabile și inovatoare. 15 ani mai târziu, această promisiune nu doar că a fost respectată, ci a fost depășită prin mii de proiecte livrate cu succes, o gamă vastă de produse și o comunitate solidă de clienți fideli.

1754914738 j6H0 jpg

Oferta aniversară Hendi 15 ani

Campania aniversară din august acoperă o gamă impresionantă de produse, potrivite atât pentru restaurante fine dining, cât și pentru cantine, cafenele, patiserii sau food truck-uri.

●       Peste 1500 de produse cu reducere de până la 60%.

●       O reducere de 5% la alte 2500 de articole din catalog.

Printre cele mai căutate echipamente aflate acum la reducere:

●       Cuptoare profesionale – electrice, cu convecție sau cu aburi, perfecte pentru gătit uniform și rapid.

●       Plite cu inducție – economice, sigure și ideale pentru spații reduse.

●       Aparate de cafea și băuturi calde – pentru un meniu de băuturi de calitate premium.

●       Echipamente de bufet – vitrine, încălzitoare și recipiente menite să păstreze prospețimea și prezentarea impecabilă.

●       Aparate pentru înghețată și deserturi – ideale pentru diversificarea meniului în sezonul cald.

Hendi: o istorie de aproape un secol

Fondată în 1934, Hendi Food Service Equipment a pornit din Olanda și s-a extins rapid în întreaga Europă. În prezent, compania are sedii în Olanda, Austria, Polonia, Marea Britanie, Grecia și România, precum și parteneri și comercianți în țări-cheie precum Germania, Franța și Italia.

Această rețea extinsă garantează acces rapid la produse, piese de schimb și consultanță specializată, indiferent unde te afli.

●       Peste 1500 de produse Hendi cu reducere de până la 60%.

●       O reducere de 5% la alte 2500 de produse, prin introducerea unui cod aniversar  în coșul de cumpărături.

De ce o investiție în echipamente de calitate este o decizie inteligentă

În lumea HoReCa, marja de eroare este mică, iar clienții se întorc doar acolo unde experiența este constant bună. Pentru a ajunge și a rămâne în top, nu este suficient doar talentul în bucătărie sau creativitatea în servire – ai nevoie de unelte care să susțină aceste calități.

Echipamentele Hendi România oferă:

●       Durabilitate pe termen lung – construcție robustă, materiale premium și rezistență la uzură intensă.

●       Performanță constantă – temperatură, viteză și rezultate stabile la fiecare utilizare.

●       Economii de timp și energie – tehnologii moderne ce reduc consumul de resurse și optimizează fluxul de lucru.

●       Design ergonomic și modern – nu doar funcționalitate, ci și un aspect care completează imaginea profesională a spațiului.

Investiția care se amortizează singură

Cumpărarea unui echipament profesional de calitate nu este o cheltuială, ci o investiție. În timp ce soluțiile ieftine pot părea tentante la început, acestea ajung adesea să genereze costuri mai mari prin reparații frecvente, timpi de nefuncționare și rezultate inconstante.

Cu Hendi, beneficiezi de:

●       Garanții extinse.

●       Piese de schimb disponibile rapid.

●       Asistență tehnică specializată.

Astfel, echipamentul pe care îl alegi astăzi îți poate aduce profit pe termen lung, menținând standardele ridicate ale afacerii tale.

Fie că ești la început de drum sau ai deja ani de experiență în HoReCa, alegerea unui partener de încredere este esențială. Cu Hendi, ai siguranța unui brand internațional, recunoscut pentru:

●       Inovație continuă

●       Gama completă de echipamente

●       Suport tehnic prompt și profesionist

O afacere profitabilă începe cu decizii inteligente. Iar una dintre cele mai importante decizii este alegerea echipamentelor pe care te vei baza zi de zi. Cu ocazia aniversării de 15 ani în România, Hendi îți oferă nu doar prețuri excepționale, ci și oportunitatea de a-ți crește performanța, eficiența și atractivitatea afacerii.

